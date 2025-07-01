Минэнерго: ЦБ дал банкам сигнал о возможности реструктуризации долга угольщиков

Как он отметил в интервью ТАСС, в отрасли уже запущен комплекс системных мер поддержки. Среди них — отсрочка налоговых платежей с 1 июня по 1 декабря 2025 года. При необходимости срок может быть продлен индивидуально для отдельных компаний. Также введены скидки на ж/д тарифы в западном направлении и открыта возможность реструктуризации кредитов с более мягкими условиями.
«ЦБ направил банкам письмо, где указал, что такая реструктуризация допустима без дополнительных требований к резервированию. С учетом общего долга отрасли в 1,2 трлн рублей — это значимая мера поддержки», — отметил Исламов.
Помимо этого, Минэнерго совместно с Минтрансом и РЖД работает над ускорением доставки угля и снижением стоимости аренды вагонов. Также ведутся переговоры с портами по удешевлению перевалки.
Дополнительно достигнуто соглашение между правительством Кузбасса и РЖД о гарантированном вывозе 54,1 млн тонн угля в восточном направлении. Аналогичные договоренности разрабатываются и для Хакасии, но уже на уровне конкретных предприятий.
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