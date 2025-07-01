Минэнерго: ЦБ дал банкам сигнал о возможности реструктуризации долга угольщиков

Как он отметил в интервью ТАСС, в отрасли уже запущен комплекс системных мер поддержки. Среди них — отсрочка налоговых платежей с 1 июня по 1 декабря 2025 года. При необходимости срок может быть продлен индивидуально для отдельных компаний. Также введены скидки на ж/д тарифы в западном направлении и открыта возможность реструктуризации кредитов с более мягкими условиями.