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Минэнерго: ЦБ дал банкам сигнал о возможности реструктуризации долга угольщиков

Банк России дал кредитным организациям сигнал о возможности смягчения условий по реструктуризации кредитов для угольных компаний. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Как он отметил в интервью ТАСС, в отрасли уже запущен комплекс системных мер поддержки. Среди них — отсрочка налоговых платежей с 1 июня по 1 декабря 2025 года. При необходимости срок может быть продлен индивидуально для отдельных компаний. Также введены скидки на ж/д тарифы в западном направлении и открыта возможность реструктуризации кредитов с более мягкими условиями.

«ЦБ направил банкам письмо, где указал, что такая реструктуризация допустима без дополнительных требований к резервированию. С учетом общего долга отрасли в 1,2 трлн рублей — это значимая мера поддержки», — отметил Исламов.

Помимо этого, Минэнерго совместно с Минтрансом и РЖД работает над ускорением доставки угля и снижением стоимости аренды вагонов. Также ведутся переговоры с портами по удешевлению перевалки.

Дополнительно достигнуто соглашение между правительством Кузбасса и РЖД о гарантированном вывозе 54,1 млн тонн угля в восточном направлении. Аналогичные договоренности разрабатываются и для Хакасии, но уже на уровне конкретных предприятий.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».