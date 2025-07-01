В Госдуме назвали индексацию тарифов ЖКХ естественным процессом

В беседе с агентством «Прайм» он подчеркнул, что депутаты внимательно контролируют формирование тарифной политики в отрасли.
С 1 июля 2025 года в России запланировано повышение тарифов на услуги ЖКХ, в результате чего их средний рост по стране составит 11,9%. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко отмечал, что одной из ключевых причин увеличения тарифов становится высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, который, по данным Минстроя, в зависимости от региона достигает от 40 до 80%.
«Депутаты вместе с представителями общественности внимательно следят за тем, как на самом деле формируются тарифы. Есть специальные механизмы контроля для этого, и они используются во всех регионах», — отметил Кирьянов.
Он посчитал абсолютно естетственным тот акт, что в коммунальном секторе необходимо индексировать тарифы.
«Более того, эта индексация до сих пор не приближается к экономически обоснованному тарифу, то есть роль государства в субсидировании отрасли очень велика», — подчеркнул парламентарий.
Дупутат обратил внимание, что текущая тарифная индексация связана не только с инфляцией, но и с ростом зарплат в отрасли и необходимостью нарастить кадровый потенциал сотрудниками «которые будут следить за тем, чтобы у нас в доме была и холодная, и горячая вода, и отопление работало, и чтобы все, что окружает человека, было в порядке».
Он также отметил, что инфраструктурная модернизация остается одним из приоритетных направлений государственной политики. По его словам, совместно с правительством выделяются значительные финансовые ресурсы на обновление инженерной инфраструктуры в регионах.
В то же время, депутат подчеркнул, что реализация подобных проектов требует времени, а экономический эффект от модернизации варьируется в зависимости от специфики регионов и степени износа существующих сетей.
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