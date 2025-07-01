В Госдуме назвали индексацию тарифов ЖКХ естественным процессом

Дупутат обратил внимание, что текущая тарифная индексация связана не только с инфляцией, но и с ростом зарплат в отрасли и необходимостью нарастить кадровый потенциал сотрудниками «которые будут следить за тем, чтобы у нас в доме была и холодная, и горячая вода, и отопление работало, и чтобы все, что окружает человека, было в порядке».