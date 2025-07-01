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Евросоюз передал Украине €1,9 млрд от замороженных активов РФ с начала 2025 года

С начала 2025 года Евросоюз (ЕС) передал Украине около €1,9 млрд из доходов от российских активов. Об этом 1 июля сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе пресс-конференции по итогам председательства Варшавы в Совете ЕС.

Источник: AP 2024

«В ходе нашего председательства удалось передать Украине второй транш помощи в размере €1,9 млрд из процентов от замороженных российских активов», — приводятся его слова в трансляции телеканала TVP Info.

Уточняется, что средства были выделены украинской стороне для финансирования производства вооружения.

Накануне сообщалось, что Канада перечислила украинской стороне транш в размере $1,7 млрд, средства были получены из доходов от замороженных активов России.

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