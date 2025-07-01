Евросоюз передал Украине €1,9 млрд от замороженных активов РФ с начала 2025 года

С начала 2025 года Евросоюз (ЕС) передал Украине около €1,9 млрд из доходов от российских активов. Об этом 1 июля сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе пресс-конференции по итогам председательства Варшавы в Совете ЕС.