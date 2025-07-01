Евросоюз передал Украине €1,9 млрд от замороженных активов РФ с начала 2025 года

«В ходе нашего председательства удалось передать Украине второй транш помощи в размере €1,9 млрд из процентов от замороженных российских активов», — приводятся его слова в трансляции телеканала TVP Info.
Уточняется, что средства были выделены украинской стороне для финансирования производства вооружения.
Накануне сообщалось, что Канада перечислила украинской стороне транш в размере $1,7 млрд, средства были получены из доходов от замороженных активов России.
Узнать больше по теме
Доход: основные виды и особенности
Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.Читать дальше