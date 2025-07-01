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В Госдуме призвали разобраться с тарифами на ЖКУ

Глава комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал инициативу ФАС проверить изменения платы за жилищно-коммунальные услуги после повышения тарифов с 1 июля.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что тема тарифов на ЖКУ остается крайне чувствительной для граждан.

«Очень важно разобраться, как формируются тарифы и за что конкретно платят граждане. Часто возникает настоящий “темный лес”: списывают расходы на общедомовые нужды, а люди платят за обогрев воздуха зимой или за воду, которая утекает или расходуется незаконно», — отметил Нилов.

Он рассказал, что вместе с коллегами из разных фракций подготовил предложение о федеральной поддержке семей с низкими доходами. Депутат настаивает на распространении успешного регионального опыта на всю страну, установив пороги дохода для расширения доступа к субсидиям.

«В сфере ЖКХ накопилось много проблем. Поведение чиновников, управляющих компаний и ТСЖ часто вызывает вопросы. Права граждан необходимо строго защищать в соответствии с Жилищным кодексом», — добавил Нилов.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России объявила, что с 1 июля 2025 года ужесточит контроль за ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги по всей стране. Основная задача — предотвратить необоснованное повышение платы для населения.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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