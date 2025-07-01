В Госдуме призвали разобраться с тарифами на ЖКУ

«Очень важно разобраться, как формируются тарифы и за что конкретно платят граждане. Часто возникает настоящий “темный лес”: списывают расходы на общедомовые нужды, а люди платят за обогрев воздуха зимой или за воду, которая утекает или расходуется незаконно», — отметил Нилов.