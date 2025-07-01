В Госдуме призвали разобраться с тарифами на ЖКУ

В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что тема тарифов на ЖКУ остается крайне чувствительной для граждан.
«Очень важно разобраться, как формируются тарифы и за что конкретно платят граждане. Часто возникает настоящий “темный лес”: списывают расходы на общедомовые нужды, а люди платят за обогрев воздуха зимой или за воду, которая утекает или расходуется незаконно», — отметил Нилов.
«В сфере ЖКХ накопилось много проблем. Поведение чиновников, управляющих компаний и ТСЖ часто вызывает вопросы. Права граждан необходимо строго защищать в соответствии с Жилищным кодексом», — добавил Нилов.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России объявила, что с 1 июля 2025 года ужесточит контроль за ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги по всей стране. Основная задача — предотвратить необоснованное повышение платы для населения.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».