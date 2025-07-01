Эксперт назвал реальную стоимость пенсий в России

Как сообщил эксперт «Газете.Ru», в текущем году выплаты были проиндексированы на 9,5%, что соответствует официальным темпам инфляции.
«Учитывая сильные среднесрочные колебания курса рубля, в оценке реальной стоимости пенсий корректнее ориентироваться на инфляцию. В настоящее время официальные темпы годовой инфляции в РФ в годовом выражении замедлились до 9,5%. Величина различных видов пенсий (страховые, социальные, пенсии работающим пенсионерам) периодически индексируется. Например, страховые пенсии по старости были повышены на 7,3% с января 2025 года и на 2,2% с февраля 2025-го», — подчеркнул он.
Как отметил Манжос, с начала года общая индексация достигла 9,5%, что почти соответствует актуальному официальному уровню инфляции. В результате, с формальной точки зрения, реальная стоимость пенсий по итогам 2025 года останется практически без изменений.
В периоды ускоренной инфляции рост реальных располагаемых доходов россиян, как правило, отстает от темпа роста цен, подчеркнул он.
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