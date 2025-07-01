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Эксперт назвал реальную стоимость пенсий в России

В 2025 году реальная стоимость пенсий в России останется практически на прежнем уровне, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Виталий Манжос.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

Как сообщил эксперт «Газете.Ru», в текущем году выплаты были проиндексированы на 9,5%, что соответствует официальным темпам инфляции.

«Учитывая сильные среднесрочные колебания курса рубля, в оценке реальной стоимости пенсий корректнее ориентироваться на инфляцию. В настоящее время официальные темпы годовой инфляции в РФ в годовом выражении замедлились до 9,5%. Величина различных видов пенсий (страховые, социальные, пенсии работающим пенсионерам) периодически индексируется. Например, страховые пенсии по старости были повышены на 7,3% с января 2025 года и на 2,2% с февраля 2025-го», — подчеркнул он.

Как отметил Манжос, с начала года общая индексация достигла 9,5%, что почти соответствует актуальному официальному уровню инфляции. В результате, с формальной точки зрения, реальная стоимость пенсий по итогам 2025 года останется практически без изменений.

В периоды ускоренной инфляции рост реальных располагаемых доходов россиян, как правило, отстает от темпа роста цен, подчеркнул он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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