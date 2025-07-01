Эксперт назвал профессии, которые исчезают с рынка труда

По его словам, уже к 2032 году около 1,1 миллиарда сотрудников могут быть вытеснены автоматизированными системами и алгоритмами. Всемирный экономический форум прогнозирует, что более половины работников придется пройти переквалификацию, так как рутинные задачи возьмут на себя искусственный интеллект и робототехника.