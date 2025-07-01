Эксперт назвал профессии, которые исчезают с рынка труда

Андрей Кладов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что под угрозой исчезновения с рынка труда оказываются профессии, связанные с однообразной, повторяющейся работой и минимальным уровнем креативности.
По его словам, уже к 2032 году около 1,1 миллиарда сотрудников могут быть вытеснены автоматизированными системами и алгоритмами. Всемирный экономический форум прогнозирует, что более половины работников придется пройти переквалификацию, так как рутинные задачи возьмут на себя искусственный интеллект и робототехника.
Среди профессий, наиболее подверженных автоматизации, эксперты выделяют операторов логистики, кассиров, водителей такси, кладовщиков, сборщиков и упаковщиков, контролеров качества, операторов колл-центров, административный персонал, выполняющий рутинные задачи (офис-менеджеры, младшие бухгалтеры и юристы), специалистов с базовыми IT-навыками, журналистов, переводчиков, работающих с текстом.
По словам Кладова, наименее уязвимы перед ИИ сотрудники высшего руководящего звена, а также специалисты, чья работа требует не только профессиональных знаний, но и эмпатии, глубокого анализа, управленческих навыков и критического мышления.
Эксперт советует соискателям заранее адаптироваться к изменяющимся условиям рынка труда. В первую очередь стоит развивать навыки, которые сложно заменить машинами: креативность, эмоциональный интеллект, критическое мышление и умение решать комплексные задачи. Также важно осваивать новые технологии и инструменты искусственного интеллекта, чтобы не только конкурировать с автоматизацией, но и эффективно ее использовать.
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