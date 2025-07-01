Деньги на стоп: реальные зарплаты стали расти вдвое медленнее

Реальные зарплаты — то есть скорректированные на инфляцию — стали расти вдвое медленнее. В первые месяцы 2025-го они увеличились на 5,2% (против 10% годом ранее), в среднем до 90 тыс. рублей, следует из доклада Счетной палаты. На фоне высокой ключевой, снижения спроса и повышения налогов у бизнеса закончились ресурсы, чтобы переманивать сотрудников высокими окладами. С одной стороны, это замедляет экономику, а с другой — тормозит инфляцию. Где ставки индексируют опережающими темпами и когда вернется «гонка зарплат» — в материале «Известий».
Почему замедляется рост зарплат в РФ
Зарплаты в России продолжают расти на фоне дефицита кадров. Однако из-за высокой базы 2024-го темпы стали замедляться. Так, на начало марта 2025-го средний номинальный заработок достиг почти 90 тыс. рублей — на 16% больше, чем годом ранее. При этом с учетом инфляции он увеличился всего на 5,2%, тогда как в 2024-м прибавка была вдвое выше, говорится в июньском докладе Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета («Известия» его изучили).
По данным ВНИИ труда Минтруда, который ссылается на Росстат, среднемесячная номинальная зарплата работников к апрелю составила уже 97,6 тыс. рублей, за год она увеличилась примерно на 11%. Рост произошел практически по всем отраслям: например, профессиональная, научная и техническая деятельность (+16%), деятельность в области информации и связи (+20%), рассказали «Известиям» в подведомственном институте.
Вместе с тем в феврале реальные зарплаты выросли всего на 3,2% по сравнению с январем — это минимальный месячный прирост за два года, следует из данных СП.
Основная причина замедления — рост инфляции: с 7,5% в начале 2024-го до 10% в первые месяцы 2025-го, объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. То есть общий рост цен фактически съедает повышение жалования.
Кроме того, в середине прошлого года ЦБ поднял ключевую ставку. Это снизило спрос в экономике и замедлило рост доходов компаний. В итоге бизнесу стало сложнее повышать оклады.
— Действительно, «зарплатная гонка» поутихла. Если в первом полугодии 2024-го о повышении окладов сообщали почти 60% компаний, то сейчас этот показатель снизился до 40%. В последние годы рост окладов был крайне интенсивным, однако это происходило не за счет увеличения прибыли компаний, а благодаря внутренним резервам. Но ресурсы бизнеса исчерпываются, — добавила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.
Устойчивое повышение реальной зарплаты невозможно без роста производительности труда — а в ряде отраслей она стагнирует, отметила директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко. Причины — нехватка инвестиций, слабая автоматизация и низкая мотивация работодателей развивать персонал.
Дополнительное давление оказывают налоговые изменения: из-за повышения сборов с прибыли бизнес сдерживает фонд оплаты труда, чтобы компенсировать рост издержек, подчеркнула эксперт.
Где зарплаты растут медленнее всего
В этом году медленнее всего растут зарплаты в сельском хозяйстве, домашних услугах и строительстве — плюс 4−7% (в номинальном выражении), поделилась Мария Игнатова из hh.ru. При этом есть и отрасли, где оклады снижаются, — это добыча сырья, минус 6% к 2024-му.
По данным Минэка, в начале 2025 года зарплаты меньше всего росли в легкой и пищевой промышленности. По словам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, эти отрасли работают с низкой маржинальностью, большими издержками и ограниченным доступом к кредитам. В госсекторе — особенно в образовании, культуре и науке — оклады также повышаются медленно и часто не успевают за инфляцией. Кроме того, реальные доходы могут снижаться в логистике и среди малого бизнеса, особенно если он зависит от импорта, добавил эксперт.
Неравномерность в строительстве объясняется тем, что в оборонных и инфраструктурных проектах по-прежнему рост, а в гражданском строительстве и на вторичке — застой, рассказала Анна Хрипченко из Президентской Академии. Из-за удорожания работ и снижения спроса замедляется индексация жалованья у прорабов, каменщиков и других специалистов.
— Страдает также административный персонал — офис-менеджеры, секретари, ассистенты. Многие функции автоматизируются, компании оптимизируют расходы, часто вовсе отказываясь от этих позиций. Похожая ситуация и в call-центрах, техподдержке — здесь высокая текучесть и переход на сдельную или гибкую оплату труда, без повышения ставок, — добавила эксперт.
Среди других чувствительных сфер — юриспруденция в малом и среднем бизнесе. Подразделения сокращаются, нагрузка растет, а уровень оплаты — нет, продолжила она. В ритейле страдают фэшн, техника и электроника: падает переменная часть доходов продавцов и мерчендайзеров из-за снижения спроса и увеличения конкуренции.
Где зарплаты растут быстрее всего
— Наибольший вклад в общий рост зарплат вносят сферы с большим числом вакансий — это рабочий персонал, производство, розница, продажи. Именно здесь наблюдается максимальный спрос. Повышение жалованья у рабочих на 35% влияет на рынок сильнее, чем увеличение на 50% в страховании — просто потому, что «синих воротничков» гораздо больше, — рассказала Мария Игнатова из hh.ru.
Сейчас быстрее всего жалованье растет у инженеров в строительстве — плюс 18,5% за год, поделились в SuperJob. Это связано с высоким спросом в промышленности и отдаленных регионах. В тройке лидеров также айтишники и кадровики.
Похожие тенденции отмечают в «Авито Работа». По данным компании, весной 2025-го сильнее всего выросли зарплаты у менеджеров проектов — практически в полтора раза.
Повышение жалованья отмечается и в металлургии и машиностроении из-за тесной связи с оборонной промышленностью, а также в сфере услуг ввиду оттока иностранных инвестиций, добавила эксперт экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.
Что будет с зарплатами дальше
Снижение реальных зарплат может ослабить внутренний спрос и замедлить экономику, поскольку потребление — один из ее ключевых двигателей, считает и.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
— Замедление роста реальных зарплат сдерживает спрос, особенно на непродовольственные товары. В этом году сильно просели продажи техники, одежды и мебели. Люди стали осторожнее в тратах, больше откладывают. В перспективе это может замедлить экономическую активность и сдержать инвестиции бизнеса в расширение, но, с другой стороны, — охладить инфляцию, — полагает Владимир Чернов.
Кроме того, без ощутимого роста зарплат и регулярной индексации усиливаются апатия и эффект «тихого увольнения» — люди физически остаются на месте, но теряют вовлеченность, переключаются на подработки или ищут альтернативные форматы занятости, подчеркнула Анна Хрипченко.
На фоне нехватки ресурсов работодатели начинают пересматривать стратегии, делая всё больший упор на дополнительные бонусы. Например, в I квартале 2025-го число вакансий с указанием бесплатной парковки выросло вдвое. Также значительно чаще стали предлагать возмещение стоимости бензина и ДМС, поделились в «Авито Работа». А в некоторых секторах, особенно в IT, дают компенсацию в виде опционов или привязки дохода к результатам проекта, отметил Владимир Чернов.
По итогам 2025-го реальный рост зарплат, скорее всего, останется в диапазоне 4−6% при условии снижения инфляции во втором полугодии, считает аналитик. По его словам, новая волна активного повышения может начаться лишь в 2026-м и только при условии стабилизации макроэкономики, смягчения политики ЦБ и восстановления темпов роста ВВП выше 2−2,5%.