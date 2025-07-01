Деньги на стоп: реальные зарплаты стали расти вдвое медленнее

По данным Минэка, в начале 2025 года зарплаты меньше всего росли в легкой и пищевой промышленности. По словам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, эти отрасли работают с низкой маржинальностью, большими издержками и ограниченным доступом к кредитам. В госсекторе — особенно в образовании, культуре и науке — оклады также повышаются медленно и часто не успевают за инфляцией. Кроме того, реальные доходы могут снижаться в логистике и среди малого бизнеса, особенно если он зависит от импорта, добавил эксперт.