Премьер Канады пошел на маленькую уступку Трампу ради крупной сделки

Как сообщает Bloomberg, новая канадская администрация отказалась от 3% налога на цифровые услуги для технологических компаний в воскресенье вечером. Соответствующее решение было принято всего за несколько часов до того, как налог должен был вступить в силу. Ранее Трамп раскритиковал налог как «возмутительный», внезапно приостановив все торговые переговоры с Оттавой в пятницу. Тогда Карни решил, что необходимо сделать шаг назад, чтобы возобновить переговоры, пишет Bloomberg.