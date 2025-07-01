Премьер Канады пошел на маленькую уступку Трампу ради крупной сделки

Как сообщает Bloomberg, новая канадская администрация отказалась от 3% налога на цифровые услуги для технологических компаний в воскресенье вечером. Соответствующее решение было принято всего за несколько часов до того, как налог должен был вступить в силу. Ранее Трамп раскритиковал налог как «возмутительный», внезапно приостановив все торговые переговоры с Оттавой в пятницу. Тогда Карни решил, что необходимо сделать шаг назад, чтобы возобновить переговоры, пишет Bloomberg.
«Мы движемся вперед к окончательному соглашению. Но, чтобы было ясно, нам предстоит еще много работы», — приводит его слова агентство.
Канада и США поставили цель достичь соглашения к 21 июля. Однако, как подчеркивает Bloomberg, канадский премьер все еще сталкивается с огромными трудностями в достижении своей конечной цели — сохранить как можно больше условий Североамериканского соглашения о свободной торговле, которое позволяет почти беспрепятственную торговлю по всему континенту.
Трамп ввел импортные пошлины на сталь и алюминий в размере 50%, а также налоги на автомобили и грузовики, что, по мнению Канады, нарушает условия соглашения. Снятие всех этих ограничений будет сложной задачей, учитывая жесткую позицию администрации и действия других торговых партнеров США.
Однако экономисты считают, что экономика Канады способна выдержать некоторые пошлины, если новое торговое соглашение принесет большую уверенность в том, что тарифы не будут резко увеличены.
«Есть эффект от тарифов, но есть и эффект неопределенности, который может быть даже более значительным из-за влияния на бизнес-инвестиции, на решения о найме и так далее», — сказал Джими Жан, главный экономист группы Desjardins.
Desjardins оценивает эффективную ставку пошлины США на канадские товары на уровне около 7%. За исключением стали, алюминия и автомобилей, большинство канадских товаров в настоящее время освобождены от пошлин, поскольку они поставляются по правилам Североамериканского соглашения о свободной торговле.
Ранее Канада также усилила охрану границ, чтобы предотвратить поток фентанила, и обязалась выполнить обязательства по оборонным расходам в рамках НАТО — что решает две проблемы, которые беспокоят администрацию США.