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В Госдуме высказались о возможности снижения ключевой ставки

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Ключевая ставка Банка России к концу года может опуститься до 13−15% годовых в ситуации отсутствия внешних негативных шоков, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Источник: © РИА Новости

«В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17−18%. Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13−15% годовых», — сказал он.

Аксаков отметил, что сейчас ситуация на сырьевых рынках толкает цены на нефть вверх, что благоприятствует российскому бюджету и курсу рубля и работает на снижение инфляции. Он полагает, что снижение ключевой ставки будет плавным.

«Я не исключаю очередного снижения ставки в июле, хотя регулятор может взять и паузу — все будет зависеть от того, насколько устойчиво продолжит снижаться инфляция и каковы будут инфляционные ожидания населения», — подчеркнул глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

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