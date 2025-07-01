В Госдуме высказались о возможности снижения ключевой ставки

«В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17−18%. Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13−15% годовых», — сказал он.
Аксаков отметил, что сейчас ситуация на сырьевых рынках толкает цены на нефть вверх, что благоприятствует российскому бюджету и курсу рубля и работает на снижение инфляции. Он полагает, что снижение ключевой ставки будет плавным.
«Я не исключаю очередного снижения ставки в июле, хотя регулятор может взять и паузу — все будет зависеть от того, насколько устойчиво продолжит снижаться инфляция и каковы будут инфляционные ожидания населения», — подчеркнул глава комитета Госдумы по финансовому рынку.