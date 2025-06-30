Юрист напомнил россиянам о штрафах за работу на дому

Согласно статье 17 Жилищного кодекса РФ, квартира может использоваться для индивидуальной деятельности или профессиональной работы, если при этом не нарушаются интересы и права соседей, а также не превышаются нормативные требования к жилым помещениям. В частности, бизнес не должен создавать неудобства жильцам — например, приводить к шуму, перегрузке инженерных сетей или захламлению мест общего пользования. Владелец бизнеса также обязан соблюдать санитарные, экологические и пожарные нормы.