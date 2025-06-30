Юрист напомнил россиянам о штрафах за работу на дому

Он напомнил агентству «Прайм», что согласно действующему законодательству, предпринимательская деятельность в жилых квартирах разрешается лишь при соблюдении ряда ограничительных условий.
Согласно статье 17 Жилищного кодекса РФ, квартира может использоваться для индивидуальной деятельности или профессиональной работы, если при этом не нарушаются интересы и права соседей, а также не превышаются нормативные требования к жилым помещениям. В частности, бизнес не должен создавать неудобства жильцам — например, приводить к шуму, перегрузке инженерных сетей или захламлению мест общего пользования. Владелец бизнеса также обязан соблюдать санитарные, экологические и пожарные нормы.
Жилищный кодекс предусматривает прямой запрет на размещение в квартирах промышленных производств, гостиниц и осуществление миссионерской деятельности. Дополнительно предприниматели обязаны следовать Правилам пользования жилыми помещениями (приказ Минстроя России № 292/пр от 14 мая 2021 года). Таким образом, в квартирах запрещено открывать офисы, склады, магазины, кафе, гостиницы, медицинские кабинеты и размещать любое производство.
В то же время разрешен ряд видов интеллектуальной и творческой деятельности, включая репетиторство, коучинг, консалтинг и работу в онлайн-сфере. Как отметил Соловьев, есть отдельные случаи легализации частных детских садов при соблюдении требований законодательства.
За нарушение порядка использования жилых помещений предусмотрена ответственность по статье 7.21 КоАП РФ. Штрафы для граждан составляют от 1 до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2 до 3 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 20 до 30 тыс. рублей. Отдельные штрафы назначаются за несоблюдение санитарных и пожарных норм — суммы для юридических лиц достигают 400 тыс. рублей, а также возможно административное приостановление деятельности до 90 суток.
В случае неудобств от предпринимательской деятельности соседа, эксперт рекомендует сначала обратиться к самому предпринимателю. При отсутствии реакции вопрос могут рассматривать управляющая компания, государственная жилищная инспекция, Роспотребнадзор, прокуратура или суд. Решение о запрете незаконной деятельности в жилом помещении принимает исключительно суд.
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