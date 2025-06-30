Время — не деньги: застройщикам разрешили и дальше не платить штрафы за перенос сроков строительства

Речь идет о компенсации за просрочку по ДДУ (договору долевого участия). По закону, если застройщик не успевает сдать дом в установленный договором срок, то обязан выплатить дольщику неустойку, как правило, в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ от стоимости квартиры за каждый день просрочки. Эти суммы могут достигать сотен тысяч рублей при длительных задержках. Однако с введением моратория действие такого обязательства было временно приостановлено. В результате дольщики потеряли возможность взыскания компенсации, в случае, если застройщик переносит сроки сдачи объекта по причинам, связанным с «внешними обстоятельствами».