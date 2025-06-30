Владелец Sminex описал стратегию в «тощие» годы цитатой из Ветхого Завета

Покупка девелоперских компаний целиком дает возможность сразу существенно вырасти, указывает Тулупов. За последние несколько лет Sminex закрыла две подобные сделки — в конце 2022 года она приобрела застройщика «Интеко» у банка «Траст», а осенью 2024 года — Ingrad у концерна «Россиум». При этом подобные сделки вряд ли можно назвать стратегией компании по расширению портфеля, добавляет бизнесмен. «Купили бы мы из всего набора площадок только те, которые нам нужны? Наверное, да», — отвечает он на вопрос РБК. По его словам, это связано с тем, что при портфельной сделке Sminex получает не только участки, но и обязательства по проектам.