Владелец «Коломенского» назвал главный риск регулирования цен на хлеб

Излишнее регулирование несет риски и для ассортимента, но в таких ситуациях предприниматели ищут выход, чтобы потребители не остались без продукта: «Начали регулировать цены на яйца — появился меланж (яичный полуфабрикат, смесь яичных белков и желтков. — РБК). Если дойдет до чего-то такого, то нарезной очень быстро пропадет из продажи, но появится как-то другой хлеб не из этого перечня», — говорит Тулупов. В целом состояние потребителей он оценивает позитивно: «Не было у нас таких кризисов, чтобы люди на кефир с батоном переходили. Я такого не припомню. И это хорошо. Чтобы люди, условно, вместо стейка стали есть сосиски — такое может быть. Но чтобы отказались от цельнозернового хлеба… Хотя “Нарезной” — не самый дешевый батон».