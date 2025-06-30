В России обяжут маркировать специи, супы и дезодоранты

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«Честный знак»: все о цифровой маркировке товаров

Чтобы защитить потребителей от подделок, в России создана система «Честный знак». Она позволяет отследить путь товара от производителя до покупателя. Расскажем подробно, как работает эта система маркировки, для какой продукции она обязательна, как пройти регистрацию и сколько это стоит.