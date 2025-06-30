Топ-6 банковских вкладов на 12 месяцев на 30 июня 2025 года

Банк России 6 июня объявил о снижении ключевой ставки до 20% годовых. После решения регулятора участники финансового рынка продолжают пересматривать свои предложения по депозитным продуктам.
Наибольшую доходность среди банков продемонстрировал СДМ-Банк, который предлагает ставку по вкладу на уровне 18,92% годовых при минимальной сумме размещения от 1,4 млн рублей.
Вслед за ним следует Первоуральскбанк — депозит со ставкой 18,5% годовых доступен при вложении от 100 тысяч рублей. Похожие условия размещения у Авто Финанс банка, только ставка будет чуть ниже — 18,2%.
СМЛТ банк размещает средства от 100 тысяч рублей под 18,1%.
Два банка —Кредит Европа Банк и Совкомбанк предлагают клиентам доходность 18% годовы. В первом случае вложить можно от 100 тысяч рублей, во втором — от 10 тысяч рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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