Стали известны города-лидеры по вводу жилья в 2024 году

В 2024 году в России было введено 107,8 миллиона квадратных метров жилья, что на 2,4% ниже показателя предыдущего года, вместе с тем 42% от общего объема жилищного строительства приходится на 100 крупнейших городов России. При этом в городах спад жилищного строительства глубже, чем в целом по России. По сравнению с результатом предыдущего года, в 2024 году в 100 крупнейших городах жилья построено на 6,6% меньше.