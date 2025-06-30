Опрос показал, насколько станет сложнее взять ипотеку

Почти 40% россиян считают, что с 1 июля взять ипотеку станет заметно труднее. Таковы итоги опроса, проведенного сервисом альтернативного кредитования Moneyman, в котором приняли участие 3 тысячи человек из разных регионов России. Причина тревоги — новые регуляторные ограничения, которые вступают в силу уже в ближайшие дни.
Согласно позиции ЦБ, с 1 июля банки с универсальной лицензией смогут выдавать не более 2% ипотек заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки (более 50%) и/или с первоначальным взносом менее 20%. Кроме того, регулятор ограничивает долю выдач кредитов на срок от 30 лет и выше. Аналогичные меры ранее были введены и в отношении потребительских займов.
Однако не все разделяют пессимизм. По данным опроса, 24,1% респондентов уверены: новые требования не повлияют на доступность ипотеки. Остальные 36,5% затруднились с ответом — то есть практически каждый третий не смог оценить влияние нововведений.
Интересно, что о самом факте изменений знали лишь 32,5% участников опроса. Еще 24,8% слышали об этом поверхностно, а 42,7% вообще не в курсе или затруднились с ответом. Это говорит о слабой информированности граждан на фоне довольно серьезных перемен.
Сложности с кредитами ощущаются уже сейчас. Более 77% опрошенных заявили, что в 2025 году им отказывали в выдаче потребительских кредитов — от карт до микрозаймов. Причем 91,7% из них так и не узнали причину отказа.
Гендиректор Moneyman Артем Быков считает, что стопроцентных рецептов для одобрения ипотеки не существует, особенно в новых условиях. Но повысить шансы можно: сократить долговую нагрузку, подтвердить официальный доход и, по возможности, привлечь созаемщика с хорошей кредитной историей.
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