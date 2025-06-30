СМИ: россияне с самозапретами стали реже оформить кредиты

В июне 2025 года отмечено значительное снижение числа попыток оформить кредиты и займы среди россиян с установленным самозапретом по сравнению с мартом, когда данный механизм начал действовать. Об этом сообщили «Ведомостям» представители Т-банка, а также ряда микрофинансовых организаций, включая «Займер», «Мигкредит», «Саммит», «Джой мани» и Moneyman.
Как отметил генеральный директор компании «Займер» Роман Макаров, в начале марта количество заявок от клиентов с действующим самозапретом составляло порядка 200−300 в день и к концу месяца выросло до 400−500. В апреле и мае этот показатель увеличился до 500−600 заявок в сутки, однако с первых дней июня наблюдается устойчивая тенденция к снижению. В июне среднесуточное число подобных обращений составляет около 400, а во второй половине месяца опустилось до 400 после 410 заявок в первой половине месяца, уточнил Макаров.
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