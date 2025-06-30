СМИ: россияне с самозапретами стали реже оформить кредиты

Как отметил генеральный директор компании «Займер» Роман Макаров, в начале марта количество заявок от клиентов с действующим самозапретом составляло порядка 200−300 в день и к концу месяца выросло до 400−500. В апреле и мае этот показатель увеличился до 500−600 заявок в сутки, однако с первых дней июня наблюдается устойчивая тенденция к снижению. В июне среднесуточное число подобных обращений составляет около 400, а во второй половине месяца опустилось до 400 после 410 заявок в первой половине месяца, уточнил Макаров.