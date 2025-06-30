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Премьер Сербии рассказал о возможном использовании системы «Мир»

Сербия рассмотрит использование российской платежной системы «Мир», заявил в интервью «Известиям» глава правительства республики Джуро Мацут.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы должны рассмотреть использование платежной системы “Мир”, но конечное решение остается за нашими финансовыми институтами», — сказал в интервью «Известиям» сербский премьер.

Кроме того, он напомнил, что авиакомпания Air Serbia, несмотря на огромное политическое давление, продолжила полеты в Россию даже после 2022 года. На данный момент она летает не только в Москву, но и в несколько городов России, например, в Санкт-Петербург, подчеркнул Мацут.

«Мы продолжим наши полеты в Россию, а Air Serbia примет решение о возможных новых направлениях и рейсах в Россию в зависимости от потребностей рынка», — сообщил сербский премьер.

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