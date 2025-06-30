Премьер Сербии рассказал о возможном использовании системы «Мир»

Кроме того, он напомнил, что авиакомпания Air Serbia, несмотря на огромное политическое давление, продолжила полеты в Россию даже после 2022 года. На данный момент она летает не только в Москву, но и в несколько городов России, например, в Санкт-Петербург, подчеркнул Мацут.