Politico: США и Индия могут подписать соглашение по торговле осенью

Индия начала переговоры с США в феврале. Переговорщики достигли соглашения по некоторым сельскохозяйственным вопросам, закупкам энергоносителей и нетарифным барьерам. Во время визита в Индию в конце апреля вице-президент Джей Ди Вэнс объявил, что обе стороны «официально согласовали условия ведения переговоров».