Мошенники воруют деньги, используя аккаунты россиян в букмекерских конторах

Злоумышленники стали использовать букмекерские конторы как инструмент для кражи и обналичивания похищенных средств граждан, отмечают эксперты в сфере информационной безопасности. Как выяснили «Ведомости», мошенники регистрируют аккаунты на букмекерах на имена жертв, добывая персональные данные посредством звонков под видом представителей сотрудников букмекерских контор или госслужащих.
Эксперты связывают рост популярности схемы с изменениями в законодательстве. С 18 июня за передачу платежных инструментов для нелегальных операций введено уголовное наказание до шести лет лишения свободы и штрафами до 1 млн руб. Новые меры стали частью пакета по борьбе с телефонным мошенничеством. Теперь преступники ищут новые пути, чтобы скрыть движение средств — вместо банковских карт используют счета в букмекерских конторах.
Для регистрации на платформах, таких как BetBoom, достаточно ФИО и даты рождения. Для вывода денег требуется подтверждение личности через «Госуслуги» или ЦУПИС с использованием паспортных данных. Схема действует так: злоумышленник звонит потенциальной жертве, представляясь сотрудником маркетплейса, и просит назвать код из sms, который на самом деле приходит от букмекера. После получения необходимых данных, в том числе ФИО, даты рождения и, возможно, паспортных данных (через повторные звонки под видом госслужащих), мошенники регистрируют пользователя на беттинговой платформе и проходят верификацию через «Госуслуги» или Единый ЦУПИС.
Эксперты подчеркивают: основная цель — не игра на ставках, а маскировка незаконных операций под вид легальных. В BetBoom заявляют о многоуровневой системе противодействия мошенничеству. Подозрительные аккаунты быстро переводят на дополнительную верификацию, которую они не могут пройти, что минимизирует риски. По данным ВТБ, использование беттинга пока не носит массовый характер, но мошенники продолжают искать новые предлоги и сервисы.
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