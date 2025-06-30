Мошенники воруют деньги, используя аккаунты россиян в букмекерских конторах

Для регистрации на платформах, таких как BetBoom, достаточно ФИО и даты рождения. Для вывода денег требуется подтверждение личности через «Госуслуги» или ЦУПИС с использованием паспортных данных. Схема действует так: злоумышленник звонит потенциальной жертве, представляясь сотрудником маркетплейса, и просит назвать код из sms, который на самом деле приходит от букмекера. После получения необходимых данных, в том числе ФИО, даты рождения и, возможно, паспортных данных (через повторные звонки под видом госслужащих), мошенники регистрируют пользователя на беттинговой платформе и проходят верификацию через «Госуслуги» или Единый ЦУПИС.