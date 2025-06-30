Главные события финансовых рынков 30 июня — 6 июля

В России
Недавнее обострение на Ближнем Востоке имеет позитивные последствия для России. Во-первых, США теперь переключили основное внимание и ресурсы на Ближний Восток — оружие, которое раньше предназначалось для Украины, перенаправляется Израилю. Во-вторых, рост цен на нефть позитивно влияет на экономику России и негативно — на экономику Европы. На прошедшем саммите G-7 Трамп не поддержал понижение потолка цен на российскую нефть.
В-третьих, США теперь еще больше заинтересованы в контактах с РФ, ведь Москва имеет влияние на Иран. Это снижает риски новых антироссийских санкций.
На этой неделе рынок ждет данных по производственному индексу деловой активности (PMI) Росстата за июнь. Аналитики Market Power ожидают улучшения деловой активности по сравнению с маем. По прогнозам Market Power, сезонно скорректированная инфляция в июне составит 3,7%, другими словами, второй месяц подряд будет вблизи целевого уровня 4%. Также аналитики ожидают, что инфляция будет замедляться быстрее, чем ожидает рынок, и в конце 2025 года ее значение составит 5,6%.
В мире
Глобальные PMI в июне отражают благоприятную экономическую конъюнктуру, при этом сектор услуг превосходит промышленность во всех крупных экономиках. В США на этой неделе выйдет статистика по рынку труда за июнь. Рыночные аналитики не прогнозируют существенных изменений.
Управляющие ФРС США и рыночные аналитики в этом году по-прежнему ждут два снижения ставки: в сентябре и в декабре. Однако нарушить планы может как очередное обострение на Ближнем Востоке, так и новый виток торговых войн Трампа. Поэтому в центре внимания инвесторов, которым небезразличны западные рынки, будут именно эти события.
На этой неделе главный рыночный индекс США S&P 500 может колебаться в коридоре 5936−6212 пунктов.
Нефть
Конфликт на Ближнем Востоке сильнее всего повлиял на нефтяной рынок. В его разгар цены на нефть Brent превышали $80 за баррель. При этом, несмотря на заявления властей США и Израиля, нельзя утверждать, что конфликт полностью завершен.
На этом фоне аналитики Market Power повысили прогноз по средней цене на нефть Brent на этот год до $70 за баррель. Давление на нефтяные цены продолжат оказывать замедление мировой экономики из-за деглобализации и новая политика альянса ОПЕК+ с ежемесячным увеличением нефтедобычи. На этой неделе котировки «черного золота» могут колебаться в коридоре $65,6−70,9 за баррель.
Рубль
Рубль, по прогнозам аналитиков Market Power, в ближайшие недели будет оставаться крепким — в диапазоне ₽75−82 за доллар. Текущий скачок нефти на фоне ближневосточного конфликта немного уменьшил разницу в динамике цен на нефть и рубля, что сократило расхождение между ценами на нефть и курсом рубля и, как следствие, снизило давление на российский бюджет. Наиболее вероятный диапазон, в котором будет торговаться доллар на этой неделе: ₽77−79,4.
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