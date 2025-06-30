Главные события финансовых рынков 30 июня — 6 июля

Рубль, по прогнозам аналитиков Market Power, в ближайшие недели будет оставаться крепким — в диапазоне ₽75−82 за доллар. Текущий скачок нефти на фоне ближневосточного конфликта немного уменьшил разницу в динамике цен на нефть и рубля, что сократило расхождение между ценами на нефть и курсом рубля и, как следствие, снизило давление на российский бюджет. Наиболее вероятный диапазон, в котором будет торговаться доллар на этой неделе: ₽77−79,4.