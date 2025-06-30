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ФАС выявила картель при реализации национального проекта

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на сумму 1,6 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

«Признаки незаконного соглашения выявлены на торгах по ремонту автомобильных дорог в г. Волгограде. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства (п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О защите конкуренции”) в отношении ООО “Дом-Строй”, ООО “Дорстрой-34” и ООО “Астрол-ДСК”», — отметили в ведомстве.

Организации подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на общую сумму 1 685 861 563 рубля, уточнили в ФАС.

В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы (ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ).

В 2024 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 315 дел против участников картельных сговоров, приняла 245 решений.

Картельные сговоры чаще всего выявлялись в сферах строительства и дорожных работ, фармацевтике, пассажирских перевозках, недвижимости и социальном питании, резюмировали в службе.

Картельные сговоры обнаружили в 78 регионах страны, 4369 закупок произошли с нарушениями. Общая сумма этих контрактов составила 122,4 млрд руб.

«В федеральный бюджет поступил 1 млрд руб. штрафов, назначенных за антиконкурентные соглашения», — пояснили в ФАС России.

По данным ФАС, сильнее от этих нарушений страдали национальные проекты «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Цифровая экономика» и «Культура».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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