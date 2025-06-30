ФАС выявила картель при реализации национального проекта

«Признаки незаконного соглашения выявлены на торгах по ремонту автомобильных дорог в г. Волгограде. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства (п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О защите конкуренции”) в отношении ООО “Дом-Строй”, ООО “Дорстрой-34” и ООО “Астрол-ДСК”», — отметили в ведомстве.
Организации подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на общую сумму 1 685 861 563 рубля, уточнили в ФАС.
В случае установления вины участникам картеля грозят административные штрафы (ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ).
В 2024 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 315 дел против участников картельных сговоров, приняла 245 решений.
Картельные сговоры чаще всего выявлялись в сферах строительства и дорожных работ, фармацевтике, пассажирских перевозках, недвижимости и социальном питании, резюмировали в службе.
Картельные сговоры обнаружили в 78 регионах страны, 4369 закупок произошли с нарушениями. Общая сумма этих контрактов составила 122,4 млрд руб.
«В федеральный бюджет поступил 1 млрд руб. штрафов, назначенных за антиконкурентные соглашения», — пояснили в ФАС России.
По данным ФАС, сильнее от этих нарушений страдали национальные проекты «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Цифровая экономика» и «Культура».
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