ФАС выявила картель при реализации национального проекта

«Признаки незаконного соглашения выявлены на торгах по ремонту автомобильных дорог в г. Волгограде. Служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства (п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О защите конкуренции”) в отношении ООО “Дом-Строй”, ООО “Дорстрой-34” и ООО “Астрол-ДСК”», — отметили в ведомстве.