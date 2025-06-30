Эксперт рассказал, кому выплатят 100 тысяч рублей в 2026 году

Балынин привел пример расчета для Калужской области. В 2025 году прожиточный минимум на душу населения в этом регионе составляет 17 024 рубля, полуторакратный — 25 536 рублей. Для семьи с двумя детьми предел совокупного дохода для получения выплаты в 2026 году не должен превышать 102 144 рубля в месяц (1 225 728 рублей в год). Если родители в 2025 году зарабатывали равные суммы по 51 072 рубля в месяц (612 864 рубля в год), в 2026 году они смогут получить возврат по выплате в размере 42 900,48 рубля на каждого, что суммарно составляет 85 800,96 рубля. Для семей с тремя детьми возврат налога может составить 107 251,2 рубля, с четырьмя — 128 701,44 рубля.