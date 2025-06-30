Эксперт рассказал, кому выплатят 100 тысяч рублей в 2026 году

Он уточнил «Газете.Ru», что выплата позволит частично вернуть уплаченный налог на доходы физических лиц для семей, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека в регионе проживания. При расчете суммы выплаты учитывается региональная специфика: используется размер прожиточного минимума, установленный в конкретном субъекте РФ. Назначение и выплату средств будет осуществлять территориальный орган Социального фонда России.
Для оформления выплаты гражданам необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», лично в отделениях Социального фонда России или в МФЦ. В большинстве случаев дополнительных документов не потребуется, так как необходимая информация будет запрошена по межведомственным каналам.
По словам экономиста, право на получение выплаты определяется исходя из расчетов среднедушевого дохода семьи за предыдущий год. Суммарный доход семьи делится на количество ее членов. Полученный показатель не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум на душу населения по региону. Дополнительно будет учитываться имущественная обеспеченность семьи по критериям, аналогичным для единого пособия на детей.
Размер выплаты формируется как разница между уплаченным налогом и суммой, рассчитанной по ставке 6% от той же налоговой базы. Таким образом, получателям будет возвращаться значительная часть ранее уплаченного ими НДФЛ — до 7% из 13%.
Балынин привел пример расчета для Калужской области. В 2025 году прожиточный минимум на душу населения в этом регионе составляет 17 024 рубля, полуторакратный — 25 536 рублей. Для семьи с двумя детьми предел совокупного дохода для получения выплаты в 2026 году не должен превышать 102 144 рубля в месяц (1 225 728 рублей в год). Если родители в 2025 году зарабатывали равные суммы по 51 072 рубля в месяц (612 864 рубля в год), в 2026 году они смогут получить возврат по выплате в размере 42 900,48 рубля на каждого, что суммарно составляет 85 800,96 рубля. Для семей с тремя детьми возврат налога может составить 107 251,2 рубля, с четырьмя — 128 701,44 рубля.
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