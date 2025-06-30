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Депутат ГД Говырин рассказал, кому прибавят пенсии в июле 2025 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС /. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия») рассказал ТАСС, что с 1 июля 2025 года в России определенные группы граждан получат повышенные пенсионные выплаты и надбавки. Изменения коснутся тех пенсионеров, кто прекратил трудовую деятельность, достиг 80-летнего возраста, получил группу инвалидности или стал опекуном для нетрудоспособных иждивенцев, подчеркнул депутат.

Источник: РИА "Новости"

В частности, граждане, которым исполняется 80 лет в июле, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии, которая составит 17 815 рублей 40 копеек (при базовой фиксированной части в размере 8 907 рублей 70 копеек), указал он. «Данное повышение происходит автоматически, если вся информация корректно отражена в базе данных Социального фонда России. При необходимости подтверждения информации пенсионер может обратиться в фонд лично», — отметил Говырин.

Также начиная с июля увеличенная пенсия полагается тем гражданам, у которых в июне была установлена первая группа инвалидности, сообщил парламентарий. «Им также выплачивается двойная фиксированная часть пенсии — 17 815 рублей 40 копеек, независимо от возраста пенсионера», — пояснил он.

Если у пенсионера появляются на иждивении нетрудоспособные родственники — дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет или инвалиды любой группы, — то ему дополнительно назначается ежемесячная прибавка в размере 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не более чем за троих, добавил депутат. «Для работающих пенсионеров, которые завершили трудовую деятельность в июне, с июля начнется выплата пенсии в полном размере с учетом всех ранее не применявшихся индексаций. Перерасчет производится автоматически, но может отразиться в суммах выплат через два-три месяца», — подчеркнул Говырин.

Июль становится месяцем точечных изменений, когда вступают в силу уже предусмотренные законом основания для перерасчета пенсий и назначения надбавок, напомнил депутат. «Выплаты увеличиваются не всем сразу, а только тем, у кого в июне возникли юридически значимые обстоятельства — достижение возраста, прекращение работы, изменение состава семьи или установление инвалидности», — резюмировал он.

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