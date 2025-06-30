Депутат ГД Говырин рассказал, кому прибавят пенсии в июле 2025 года

В частности, граждане, которым исполняется 80 лет в июле, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии, которая составит 17 815 рублей 40 копеек (при базовой фиксированной части в размере 8 907 рублей 70 копеек), указал он. «Данное повышение происходит автоматически, если вся информация корректно отражена в базе данных Социального фонда России. При необходимости подтверждения информации пенсионер может обратиться в фонд лично», — отметил Говырин.
Также начиная с июля увеличенная пенсия полагается тем гражданам, у которых в июне была установлена первая группа инвалидности, сообщил парламентарий. «Им также выплачивается двойная фиксированная часть пенсии — 17 815 рублей 40 копеек, независимо от возраста пенсионера», — пояснил он.
Если у пенсионера появляются на иждивении нетрудоспособные родственники — дети до 18 лет, студенты очной формы до 23 лет или инвалиды любой группы, — то ему дополнительно назначается ежемесячная прибавка в размере 2 969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не более чем за троих, добавил депутат. «Для работающих пенсионеров, которые завершили трудовую деятельность в июне, с июля начнется выплата пенсии в полном размере с учетом всех ранее не применявшихся индексаций. Перерасчет производится автоматически, но может отразиться в суммах выплат через два-три месяца», — подчеркнул Говырин.
Июль становится месяцем точечных изменений, когда вступают в силу уже предусмотренные законом основания для перерасчета пенсий и назначения надбавок, напомнил депутат. «Выплаты увеличиваются не всем сразу, а только тем, у кого в июне возникли юридически значимые обстоятельства — достижение возраста, прекращение работы, изменение состава семьи или установление инвалидности», — резюмировал он.