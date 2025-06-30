Что изменится в жизни россиян с 1 июля

По социальному счету разрешат проводить только рублевые операции. При этом банки не смогут взимать комиссию за его открытие, обслуживание и пополнение, как и за выдачу и использование карты «Мир», а также переводы суммой менее 20 тыс. рублей. Также владелец вклада может бесплатно и без потери процентной ставки в любое время пополнить вклад до его максимального размера, частично снять или перевести деньги, а также расторгнуть договор по собственной инициативе.