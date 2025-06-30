Что изменится в жизни россиян с 1 июля

Июль принесет несколько важных изменений в российское законодательство. Получатели соцпомощи от государства смогут открывать льготные счета и вклады, а участники административного судебного процесса — предоставлять и получать документы дистанционно. Выплаты по европротоколу для автомобилистов увеличат вдвое. О самых важных нововведениях месяца читайте в материале «Известий».
Счета и вклады для льготников
С 1 июля 2025 года в банках появятся новые продукты для льготных категорий граждан из числа получателей мер соцподдержки — социальный счет и аналогичный вклад. Изменения закреплены в федеральном законе от 22.07.2024 N 202-ФЗ.
На вкладе получится разместить не более 50 тыс. рублей с ежемесячным начислением процентов по максимальной ставке на 1 год — именно столько будет действовать договор. Если на момент его завершения гражданин всё еще является получателем соцвыплаты, он сможет продлить вклад еще на год.
По социальному счету разрешат проводить только рублевые операции. При этом банки не смогут взимать комиссию за его открытие, обслуживание и пополнение, как и за выдачу и использование карты «Мир», а также переводы суммой менее 20 тыс. рублей. Также владелец вклада может бесплатно и без потери процентной ставки в любое время пополнить вклад до его максимального размера, частично снять или перевести деньги, а также расторгнуть договор по собственной инициативе.
Отказать подходящим клиентам в заключении договоров нельзя, однако человек не сможет открыть второй социальный счет, если уже имеет один действующий. То же касается и вкладов. Однако льготник может иметь по одному такому банковскому инструменту одновременно.
Изначально функция открыть новые социальные счета и вклады будет работать только в 13 системно значимых банках, остальным кредитным организациям она станет доступна только с 1 января 2027 года.
Обязательства операторов платформ цифрового рубля
Часть положений федерального закона от 23.05.2025 N 105-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступает в силу 1 июля 2025 года. Документ, в частности, определяет особенности организации оператором платформы цифрового рубля, а также деятельность по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремизма и распространения оружия массового уничтожения.
Оператор платформы при приеме на обслуживание и обслуживании пользователей должен будет оценивать, насколько подозрительные операции совершал человек или организация (за исключением кредитных организаций), и относить их к одной из трех групп риска: низкой, средней или высокой.
Кроме того, если сумма зачисленных средств и их списания равна или превышает 1 млн рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте, то она будет подлежать обязательному контролю.
Особая обработка данных сотрудников спецслужб
С начала месяца персональные данные сотрудников спецслужб в России станут обрабатывать в особом порядке согласно закону от 28 февраля 2025 года № 23-ФЗ. Для этого создадут специальный реестр, а операторов информационных систем обяжут информировать соответствующие органы при выявлении сведений о ведомственной принадлежности такого работника.
Ведомства смогут направлять требование для получения доступа к информационным системам персональных данных, чтобы уточнить, извлечь, обезличить, заблокировать или удалить информацию. Также они могут запросить восстановление ранее ликвидированных сведений.
Порядок инвестиций
С 1 июля 2025 года начинают действовать скорректированные условия соглашений о защите и поощрении капиталовложений. В том числе появится запрет на разрешение споров между сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений в рамках арбитража.
Также речь идет о субсидиях, предусмотренных ст. 78, 78.1, 78.3 и 78.4 БК РФ, и бюджетных инвестициях, предусмотренных ст. 80 БК РФ, предоставляемых российским юрлицам, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является оффшорные государство или территория, в совокупности превышает 25%.
Также федеральный закон вводит термины «основной объект инвестиционного проекта» и «меры прямой государственной поддержки», а также уточняет критерии отнесения инвестиционных проектов к новым инвестиционным проектам. Также устанавливается перечень обязательных условий для включения в соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также основания для отказа заявителю в заключении с ним соглашения, внесения изменений в соглашение и его расторжения.
Борьба с подставными ИП
5 июля начинает действовать закон от 24 июня 2025 года № 172-ФЗ, предусматривающий уголовное наказание за незаконную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей. Теперь за этот проступок может грозить как административная (штрафы от 100 тыс. до 300 тыс. рублей), так и уголовная ответственность (принудительные работы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же период).
Наказания можно избежать в случае, если человек совершил подобный проступок впервые и содействовал расследованию.
Электронный документооборот в административных делах
С 1 июля по делам об административных правонарушениях начнет действовать электронный документооборот. Соответствующие федеральные законы (от 7 апреля 2025 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и от 7 апреля 2025 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях”) подписал президент Владимир Путин.
Теперь участники процесса смогут подавать заявления, ходатайства, жалобы и прочие документы в электронном виде через «Госуслуги» и другую информационную систему, которую определит Верховный суд РФ или судебный департамент при Верховном суде РФ. Также предполагается возможность направлять бумаги с помощью системы электронного документооборота, интегрированной с системой межведомственного взаимодействия.
Порядок получения и направления документов в электронном виде определят кабмин, региональные органы исполнительной власти, Банк России, Верховный суд РФ и судебный департамент при Верховном суде РФ.
Кроме того, станет возможным вызывать участников дела на судебные заседания и извещать их о ходе производства с помощью современных средств связи: через СМС, по электронной почте. Граждане смогут участвовать в рассмотрении дела дистанционно, путем подключения к веб-конференции.
Ужесточение наказания за возбуждение ненависти
С 5 июля в России станут строже наказывать за повторное публичное возбуждение ненависти или вражды по расовому или национальному признаку. Это предусматривается законом от 24 июня 2025 года № 173-ФЗ.
Также в законе определяется наказание за публичные действия, направленные на возбуждение ненависти, вражды или унижение достоинства по половому, национальному, расовому или религиозному признаку, если они были сопряжены с оправданием или пропагандой насилия либо угрозы его применения. В таком случае обвиняемым будет грозить штраф до 500 тыс. рублей или до пяти лет лишения свободы.
Наказание за помощь мошенникам
С 5 июля к уголовной ответственности начнут привлекать дропперов — людей, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные средства. Документ, дополняющий ст. 187 УК РФ, был подписан в июне этого года.
Тем, кто продал свою банковскую карту злоумышленникам, будут грозить штрафы от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет либо лишение свободы на тот же срок. Также их могут наказать принудительными работами до трех лет или заключением на аналогичный период.
В случае если человек не был клиентом банка, но оформил карту, чтобы передать ее злоумышленникам, размер штрафа увеличивается до 1 млн рублей. Еще такой проступок может обернуться шестью годами тюрьмы с наложением штрафа до 500 тыс. рублей.
Неправомерные операции с банковской картой, совершенные третьими лицами, станут наказываться принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишением свободы на срок до шести лет с денежным взысканием.
Прочее
С 1 июля в России начнут действовать новые тарифы на коммунальные услуги согласно правительственному распоряжению от 15.11.2024 № 3287-р. В среднем по стране размер индексации составит 11,9%.
Также с начала месяца в России начнут взимать штрафы за непредоставление или несвоевременную подачу отчета о выбросах парниковых газов, а также за указание в нем заведомо недостоверной информации. Штрафы были установлены законом от 13 июня 2023 года № 218-ФЗ. Размер повинности для должностных лиц составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для ИП — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, а юрлицам придется заплатить от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.
В июле изменятся и правила утилизации медотходов — их станут учитывать и устранять в соответствии с присвоенным классом. Самый безопасный вариант — «А» — приравняют к твердым коммунальным отходам; отходы типов «Б», «В» и частично «Г» подлежат обязательному обеззараживанию перед утилизацией.
Также с этой даты в рамках противодействия финансированию терроризма станет возможным замораживать средства и имущество лиц, причастных к диверсионной деятельности. Документ, который вносит поправки в ст. 74 115-ФЗ, Владимир Путин подписал в конце июня.
С 21 июля участники программы переселения соотечественников в РФ и члены их семей смогут получать обыкновенную частную визу до одного года с последующим ее продлением. Помимо этого, рабочие визы на срок до трех месяцев с последующим продлением их действия до 90 дней будут доступны для иностранных работников, задействованных в монтажной сфере, сервисном и гарантийном обслуживании, а также послегарантийном ремонте поставленной в РФ техники.