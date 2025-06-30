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ЦБ может рассмотреть более значимое изменение ставки

Банк России на заседании совета директоров 25 июля может рассмотреть более значимое изменение ключевой ставки. Об этом заявил в рамках Макроэкономической школы, организованной ЦБ, зампред регулятора Алексей Заботкин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году. Если данные, которые к этому моменту поступят по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен. Такое решение будет зависеть от баланса мнений. Более значимый, чем на заседании в июне», — сказал он.

Кроме того, отметил Заботкин, ЦБ допустил уточнение диапазона нейтральной ставки на июльском заседании.

Банк России на заседании 6 июня принял решение снизить ключевую ставку до 20% годовых.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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