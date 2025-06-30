Банк России научил, как распознать телефонных мошенников

Отмечается, что россияне, чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, должны уметь отличать аферистов от настоящих сотрудников ведомств.
Так, в ролике говорится, что сотрудники банка не звонят и не пишут людям в мессенджерах. Если «сотрудник» предлагает решить финансовый вопрос по телефону — это верный признак того, что на другом конце трубки находится аферист.
Кроме того, подчеркнули в видео, полицейские могут лишь пригласить человека в отделение, а портал «Госуслуги» никогда не звонит гражданам по телефону.
Также Банк России рекомендовал обращать внимание на перенаправления от одного ведомства в другое. Правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга, подчеркнул регулятор.
В ролике снимались руководитель службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута, представитель МВД России Ирина Волк, замглавы департамента Минцифры Галина Сташевская и официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.
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