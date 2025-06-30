Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк России научил, как распознать телефонных мошенников

Видео о том, как распознать мошенников, опубликовал Банк России в своем телеграм-канале.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Отмечается, что россияне, чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, должны уметь отличать аферистов от настоящих сотрудников ведомств.

Так, в ролике говорится, что сотрудники банка не звонят и не пишут людям в мессенджерах. Если «сотрудник» предлагает решить финансовый вопрос по телефону — это верный признак того, что на другом конце трубки находится аферист.

Кроме того, подчеркнули в видео, полицейские могут лишь пригласить человека в отделение, а портал «Госуслуги» никогда не звонит гражданам по телефону.

Также Банк России рекомендовал обращать внимание на перенаправления от одного ведомства в другое. Правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга, подчеркнул регулятор.

В ролике снимались руководитель службы по защите прав потребителей Банка России Михаил Мамута, представитель МВД России Ирина Волк, замглавы департамента Минцифры Галина Сташевская и официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».