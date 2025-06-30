Акционеры Сбера одобрили крупнейшие в истории российского рынка дивиденды

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Сбербанк» за 2024 год прошло в новом дистанционном формате, предусматривающем возможность заочного голосования. В ходе собрания акционеры одобрили рекомендации Наблюдательного совета по выплате дивидендов за 2024 год в размере 786,9 млрд рублей, что составляет 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, а также утвердили дату, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов — 18 июля 2025 года.