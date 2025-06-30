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Акционеры Сбера одобрили крупнейшие в истории российского рынка дивиденды

По итогам общего собрания акционеров ПАО Сбербанк за 2024 год принято решение выплатить 34,84 рубля на каждую акцию. Общий размер дивидендов за 2024 год составит 786,9 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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Источник: Reuters

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Сбербанк» за 2024 год прошло в новом дистанционном формате, предусматривающем возможность заочного голосования. В ходе собрания акционеры одобрили рекомендации Наблюдательного совета по выплате дивидендов за 2024 год в размере 786,9 млрд рублей, что составляет 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, а также утвердили дату, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов — 18 июля 2025 года.

Кроме того, акционеры утвердили годовой отчет Сбербанка за 2024 год, избрали аудиторскую организацию, одобрили новые редакции Устава банка и нормативных документов, регулирующих деятельность органов управления, а также избрали новый состав Наблюдательного совета, в который вошли 14 человек.

Председатель Наблюдательного совета Сбербанка, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что Сбер — это важный институт развития страны, а его финансовое состояние является отражением реальной экономической ситуации.

«За 2024 год Сбер вновь показал выдающиеся итоги работы. Дивиденды от крупнейших российских компаний — это важный вклад в государственный бюджет. Рекордный размер дивидендов Сбера позволит повысить эффективность государственных расходов и обеспечить стабильность финансовой системы России», — сказал он.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф поблагодарил клиентов, акционеров и сотрудников Сбера за впечатляющие финансовые результаты.

«Сегодня акционеры утвердили рекордные для Сбера и российского рынка дивиденды — почти 787 млрд рублей. Нам важно делиться успехами и обеспечить достойную доходность инвестиций наших акционеров. Это укрепит уверенность в нашей финансовой устойчивости и надежности. Сбер продолжит технологическое развитие всех направлений деятельности, что будет способствовать повышению уровня экономического развития страны», — резюмировал Греф.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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