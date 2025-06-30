Акционеры Сбера одобрили крупнейшие в истории российского рынка дивиденды

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Сбербанк» за 2024 год прошло в новом дистанционном формате, предусматривающем возможность заочного голосования. В ходе собрания акционеры одобрили рекомендации Наблюдательного совета по выплате дивидендов за 2024 год в размере 786,9 млрд рублей, что составляет 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, а также утвердили дату, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов — 18 июля 2025 года.
Кроме того, акционеры утвердили годовой отчет Сбербанка за 2024 год, избрали аудиторскую организацию, одобрили новые редакции Устава банка и нормативных документов, регулирующих деятельность органов управления, а также избрали новый состав Наблюдательного совета, в который вошли 14 человек.
Председатель Наблюдательного совета Сбербанка, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что Сбер — это важный институт развития страны, а его финансовое состояние является отражением реальной экономической ситуации.
«За 2024 год Сбер вновь показал выдающиеся итоги работы. Дивиденды от крупнейших российских компаний — это важный вклад в государственный бюджет. Рекордный размер дивидендов Сбера позволит повысить эффективность государственных расходов и обеспечить стабильность финансовой системы России», — сказал он.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф поблагодарил клиентов, акционеров и сотрудников Сбера за впечатляющие финансовые результаты.
«Сегодня акционеры утвердили рекордные для Сбера и российского рынка дивиденды — почти 787 млрд рублей. Нам важно делиться успехами и обеспечить достойную доходность инвестиций наших акционеров. Это укрепит уверенность в нашей финансовой устойчивости и надежности. Сбер продолжит технологическое развитие всех направлений деятельности, что будет способствовать повышению уровня экономического развития страны», — резюмировал Греф.
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