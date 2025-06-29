Россиянам перечислили, кому государство предоставляет участки бесплатно

Федеральное законодательство сейчас не содержит положений о бесплатном предоставлении земельных участков ветеранам боевых действий. Вместе с тем данная возможность может быть установлена в рамках регионального законодательства (п. 7 ст. 39.5 ЗК РФ). Так, в Карачаево-Черкесской Республике получить в собственность участок могут ветераны боевых действий из числа контрактников, служащих нацгвардии, имеющих полицейские звания, а также членов добровольческих формирований. При этом они должны быть удостоены звания Героя России или награждены орденом РФ за заслуги во ходе СВО. В случае смерти такого лица из-за травмы или заболевания, полученных в ходе СВО, участок вместо него могут получить члены его семьи. Землю можно использовать для ИЖС, ведения ЛПХ, садоводства и огородничества.