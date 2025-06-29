Россиянам перечислили, кому государство предоставляет участки бесплатно

Многодетные семьи
Власти российский субъектов дают возмоножность бесплатно получить в собственность земельный участок. Право на него имеют многодетные семьи, если иное не предусмотрено федеральным законодательством (п. 2 ст. 39.19, пп. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса РФ, далее — ЗК РФ).
Например, постоянно проживающие в Иркутской области многодетные семьи могут получить бесплатно в общую долевую собственность землю для индивидуального жилищного строительства (далее — ИЖС) и ведения личного подсобного хозяйства (далее — ЛПХ). При этом выдаваемый участок должен быть не меньше 0,04 гектара и не больше 0,2 гектара. По заявлению семьи и с ее согласия ей могут предоставить взамен участка единовременную денежную выплату в размере 300 000 рублей.
В Подмосковье многодетные семьи вправе однократно (кроме ряда случаев) получить бесплатно земельные участки в равную долевую собственность всех членов семьи. В случае отказа семьи от участка взамен ей могут перечислить единовременную денежную выплату в размере 400 000 рублей.
Военнослужащие
Бесплатно получить земельный участок под ИЖС вправе следующие категории военнослужащих (п. п. 1, 12 ст. 15 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ):
- проходящие службу по контракту;
- отслужившие не менее 10 лет и уволенные по достижении предельного возраста, по состоянию здоровья или в рамках организационно-штатных мероприятий;
- проходящие службу за пределами России, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Органы местного самоуправления вправе выделять земельные участки перечисленным выше лицам в первоочередном порядке.
Ветераны боевых действий обладают в рамках федерального законодательства первоочередным правом однократно приобрести садовый или огородный участок, который находятся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов (пп. 14 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ, п. 6 ст. 39.14 ЗК РФ, пп. 7 п. 1, пп. 3 п. 2, пп. 2 п. 3 ст. 16 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ). При этом для суммы арендной платы установлено ограничение в виде размера земельного налога, который уплачивается с такого земельного участка (пп. 3 п. 5 ст. 39.7 ЗК РФ).
Федеральное законодательство сейчас не содержит положений о бесплатном предоставлении земельных участков ветеранам боевых действий. Вместе с тем данная возможность может быть установлена в рамках регионального законодательства (п. 7 ст. 39.5 ЗК РФ). Так, в Карачаево-Черкесской Республике получить в собственность участок могут ветераны боевых действий из числа контрактников, служащих нацгвардии, имеющих полицейские звания, а также членов добровольческих формирований. При этом они должны быть удостоены звания Героя России или награждены орденом РФ за заслуги во ходе СВО. В случае смерти такого лица из-за травмы или заболевания, полученных в ходе СВО, участок вместо него могут получить члены его семьи. Землю можно использовать для ИЖС, ведения ЛПХ, садоводства и огородничества.
Лица с госнаградами
Получить в собственность бесплатно земельный участок под ИЖС вправе Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы, а также Герои Социалистического труда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы (п. 4 ст. 5 Закона РФ от 15.01.1993 № 4301−1, ч. 1 ст. 1.1, ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ).
Герои СССР, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы могут рассчитывать на предоставление в собственность вне очереди бесплатно и без проведения торгов:
- участка размером не менее 0,2 га в границах городских населенных пунктов;
- не менее 0,4 га в границах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий.
Отметим, что в 2024 году появилась льгота, согласно которой в случае смерти или гибели указанного выше лица, которое не реализовало свое право на предоставление в собственность земельного участка, оно переходит в порядке очередности (Федеральный закон от 29.05.2024 № 117-ФЗ):
- к его вдове или вдовцу;
- несовершеннолетнему ребенку;
- взрослому ребенку, который получил инвалидность в возрасте до 18 лет;
- ребенку в возрасте младше 23 лет, пока он учится очно;
- родителям.
Когда детей несколько или живы оба родителя, они могут получить участок в общую долевую собственность.
Герои Соцтруда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы могут получить в собственность бесплатно, без проведения торгов земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с установленными законодательством предельными размерами, но не менее чем 0,08 га в городах и поселках городского типа и 0,25 га в сельской местности.
Инвалиды
Для инвалидов, а также семей, в составе которых есть инвалиды, законодательство предусматривает право на первоочередное получение земельных участков под ИЖС в аренду без проведения торгов (пп. 14 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ, ч. 16 ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ). Участок можно использовать и для ведения подсобного, дачного хозяйства, садоводства.
Субъекты РФ могут предусматривать в своем законодательстве возможность предоставления перечисленным выше лицам земельных участков под ИЖС в собственность бесплатно (пп. 7 ст. 39.5 ЗК РФ). Так, в Астраханской области землю в собственность в границах сельских населенных пунктов, а также участки для садоводства, огородничества и ведения ЛПХ могут получить:
- семьи, у которых есть дети-инвалиды, в том числе усыновленные (удочеренные), переданные под опеку;
- инвалиды первой и второй групп.
Программы для переселенцев
Переселенцы с Крайнего Севера. Ряд категорий граждан, которые выезжают из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеют право рассчитывать на субсидию для приобретения или строительства жилья (ч. 1, 2 ст. 1 Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ, далее — закон № 125-ФЗ, ст. 2 Федерального закона от 20.07.2020 № 228-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 № 1946). Право на ее получение подтверждает государственный жилищный сертификат.
Размер субсидии рассчитывается на основании следующих факторов (ч. 1 ст. 5 Закона № 125-ФЗ; ст. 5 Федерального закона от 17.07.2011 № 211-ФЗ):
- состав семьи;
- норматив общей площади жилого помещения;
- действующий на дату расчета субсидии норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по России. При этом в некоторых субъектах РФ при расчете применяют повышающие коэффициенты;
- норматив предоставления жилищных субсидий в зависимости от стажа работы в районах Крайнего Севера.
Обратите внимание, в данном случае не идет речи о бесплатном предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование или в собственность. Вместе с тем правила, установленные на региональном уровне, могут быть иными. Так, жители Бурятии, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных местностей на территории республики, вправе однократно получить в собственность на бесплатной основе участок под ИЖС. При этом они утрачивают право на указанную выше субсидию и действует ряд ограничений. Такое лицо не должно иметь в собственности, пожизненном наследуемом владении или бессрочном пользовании участок под:
- ИЖС;
- ведение ЛПХ с правом постройки жилого дома;
- дачное строительство с правом возведения жилого дома;
- садоводство с правом постройки жилого дома.
Кроме того, среднедушевой доход семьи на день подачи заявления о получении участка должен составлять менее четырех региональных прожиточных минимумом на душу населения.
Переселенцы в РФ. Получить земельный участок могут участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом (далее — госпрограмма по переселению в РФ), которая утверждена Указом Президента РФ от 22.06.2006 N 637. Данная возможность предусмотрена в некоторых субъектах РФ на основании норм регионального законодательства. Так, в Кемеровской области участники госпрограммы вправе на бесплатной основе получить в собственность участок из земель:
- населенных пунктов, на котором находятся объекты ИЖС;
- сельхозназначения для занятий садоводством, огородничеством, развития ЛПХ, строительства дачи;
- сельхозназначения для возможности впервые организовать крестьянское (фермерское) хозяйство.
Также участников госпрограммы в регионе ставят в приоритет на аренду участков под ИЖС без проведения торгов.
«Дальневосточный» и «арктический» гектары
Лица, являющиеся гражданами РФ, иностранные граждане, а также лица без гражданства, являющиеся участниками госпрограммы по переселению в РФ могут получить земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и расположенные в Арктической зоне и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (Федеральный закон от 01.05.2016 N 119-ФЗ).
В рамках данной программы участок площадью до одного гектара сначала предоставляют в безвозмездное пользование сроком на пять лет. Когда проходит четыре года и шесть месяцев его можно оформить в собственность либо аренду. Причем, если на участке построен индивидуальный жилой дом и на него оформили право собственности или планируется ИЖС и для этого требуется заем, а банк требует передать участок в залог, указанный срок можно сократить.
Отметим, что в отношении земель, которые входят в лесной фонд и покрыты лесом или свободны от него, но предназначены для лесовосстановления и лесоосвоения, применяются специальные правила. В данном случае участком после четырех с половиной лет безвозмездного пользования передают в аренду сроком на 10 лет. По завершении данного срока землю можно перевести в другую категорию и приватизировать.
Региональные программы
Некоторые региональные программы развития предполагают бесплатную выдачу в определенных муниципалитетах земельных участков льготникам под ИЖС, ведение ЛПХ и крестьянско-фермерского хозяйства. При соблюдении установленных требований на участок можно зарегистрировать право собственности по прошествии пяти лет.
Также в субъектах РФ есть программы поддержки для представителей ряда профессий и специальностей, например, учителей, врачей. Землю также предоставляют в безвозмездное пользование под ИЖС или ведение ЛПХ, а затем при соблюдении требований ее можно приватизировать через пять лет.
Кроме того, есть программы развития сельских территорий, в рамках которых предоставляют земельные участки для создания фермерских хозяйств или ведения малого бизнеса. Так, в Подмосковье для субъектов малого и среднего предпринимательства действует программа «Подмосковные 10 гектаров» в рамках которой в безвозмездное пользование на срок до шести лет предоставляют свободные земли сельхозназначения или иные участки для развития агробизнеса.
Отметим, что программа позволяет овощеводам, садоводам и пчеловодам получить до 50 га, растениеводам и фермерам, которые занимаются разведением мелкого рогатого скота — до 100 га, а хозяйствам, разводящим крупный рогатый скот — до 200 га.
Как узнать о доступном участке
Чтобы узнать о наличии льгот, возможности поучаствовать в перечисленных выше программах, а также о необходимых документах и свободных участках, следует обратиться в органы местного самоуправления или в МФЦ.
Не будет лишним и самостоятельное изучение регионального и местного законодательства в части предоставления земельных участков. Консультацию можно получить в муниципальной администрации, региональном управлении земельными ресурсами или профильном госоргане, а также в центрах поддержки бизнеса.
Карты свободных «дальневосточных» и «арктических» гектаров можно рассмотреть на официальном портале этой программы.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.