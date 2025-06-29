В России с 1 июля начнется эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ

Минстрою поручено в течение 15 рабочих дней сформировать перечень регионов, которые примут участие в эксперименте.
Как указано в документе, с которым ознакомился ТАСС, целями эксперимента является, в частности, повышение информированности граждан о наличии у них задолженности за ЖКХ, оптимизация нагрузки на мировых судей при вынесении ими приказов о взыскании задолженности и сокращение сроков взыскания этой задолженности.
В рамках эксперимента будут взаимодействовать государственная информационная система (ГИС) ЖКХ, автоматизированная система «Правосудие», портал госуслуг и Единая цифровая платформа в социальной сфере.
Мировые судьи смогут в электронном виде получать от ГИС ЖКХ заявления о взыскании задолженности за коммунальные услуги, содержащие все необходимые сведения, чтобы не приходилось направлять «бумажные» запросы в различные органы власти. Одновременно с этим должникам в личный кабинет на портале госуслуг будет приходить информация о наличии у них задолженности, а также о действиях, которые принимаются по этому вопросу взыскателями и мировыми судьями. Участие граждан и организаций ЖКХ в эксперименте будет добровольным.