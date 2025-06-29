В Госдуме назвали самые надежные вложения в России

«Выбор между вкладом и инвестициями зависит от целей и склонности к риску. Максимально надежными вложениями являются банковские депозиты и ОФЗ, обеспечивающие высокую доходность при текущих ставка», — сказал он.
Аксаков также отметил, что потенциально более высокую доходность по сравнению с вкладами могут обеспечить акции российских компаний — на данный момент они недооценены из-за санкционных рисков.
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