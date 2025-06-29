В Госдуме назвали самые надежные вложения в России

«При этом и акции, и облигации можно приобретать на ИИС-3, получая преференции в виде вычетов и освобождения доходов от налогов. Но нужно помнить, что риски потерь при вложении в акции могут быть существенно выше по сравнению с ОФЗ», — подчеркнул он.