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В Госдуме назвали самые надежные вложения в России

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Максимально надежными вложениями в России в настоящее время являются банковские депозиты и ОФЗ, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Источник: © РИА Новости

«Выбор между вкладом и инвестициями зависит от целей и склонности к риску. Максимально надежными вложениями являются банковские депозиты и ОФЗ, обеспечивающие высокую доходность при текущих ставка», — сказал он.

Аксаков также отметил, что потенциально более высокую доходность по сравнению с вкладами могут обеспечить акции российских компаний — на данный момент они недооценены из-за санкционных рисков.

«При этом и акции, и облигации можно приобретать на ИИС-3, получая преференции в виде вычетов и освобождения доходов от налогов. Но нужно помнить, что риски потерь при вложении в акции могут быть существенно выше по сравнению с ОФЗ», — подчеркнул он.

Также депутат указал, что Госдума планирует повысить привлекательность долгосрочных инструментов и внести законопроект об освобождении от НДФЛ процентов по депозитам сроком от трех лет.

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