Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна средняя зарплата подростков в России

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Медианная заработная плата россиян в возрасте от 14 до 18 лет составила 31,4 тысячи рублей в месяц, свидетельствует исследование сервиса HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«С начала года подростки разместили более 682 тысяч резюме, а работодатели отправили почти 3 миллиона приглашений. Это отражает растущий интерес к подработке среди молодежи, а также высокий спрос бизнеса на молодых специалистов. Медианная ожидаемая зарплата подростков в 2025 году составила 31,4 тысячи рублей», — говорится в данных.

Как отмечается в исследовании, подростки чаще всего выбирают для подработки сферы обслуживания, логистики и продаж. Наибольшее число резюме пришлось на профессию официанта, бармена и баристы (9%), на упаковщиков и комплектовщиков (7%) и на менеджеров по продажам и работе с клиентами (5%).

«В топ-10 самых популярных подработок среди подростков летом 2025 года также попали такие профессии, как курьер (5%); разнорабочий, оператор call-центра и продавец-консультант/кассир (по 4%); кассир-операционист (3%); грузчик и администратор (по 2%)», — добавили в данных.

Узнать больше по теме
Спрос: как определить и от чего зависит
Перед выпуском новой продукции важно проанализировать спрос, так как именно он определяет объем производства и цену товара. С помощью эксперта расскажем, как рассчитать востребованность изделия на рынке.
Читать дальше