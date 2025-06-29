Стала известна средняя зарплата подростков в России

«С начала года подростки разместили более 682 тысяч резюме, а работодатели отправили почти 3 миллиона приглашений. Это отражает растущий интерес к подработке среди молодежи, а также высокий спрос бизнеса на молодых специалистов. Медианная ожидаемая зарплата подростков в 2025 году составила 31,4 тысячи рублей», — говорится в данных.
Как отмечается в исследовании, подростки чаще всего выбирают для подработки сферы обслуживания, логистики и продаж. Наибольшее число резюме пришлось на профессию официанта, бармена и баристы (9%), на упаковщиков и комплектовщиков (7%) и на менеджеров по продажам и работе с клиентами (5%).
«В топ-10 самых популярных подработок среди подростков летом 2025 года также попали такие профессии, как курьер (5%); разнорабочий, оператор call-центра и продавец-консультант/кассир (по 4%); кассир-операционист (3%); грузчик и администратор (по 2%)», — добавили в данных.