Стала известна средняя зарплата подростков в России

Как отмечается в исследовании, подростки чаще всего выбирают для подработки сферы обслуживания, логистики и продаж. Наибольшее число резюме пришлось на профессию официанта, бармена и баристы (9%), на упаковщиков и комплектовщиков (7%) и на менеджеров по продажам и работе с клиентами (5%).