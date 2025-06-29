Сербский банк запретил россиянам платежи в евро

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Платежное поручение: что это такое и для чего нужно

Большую часть финансовых расчетов проводят безналично: оплату между контрагентами, перевод зарплаты и иные операции. Для этого используют платежные поручения. В статье разберемся, какие виды платежек бывают и какие обязательные поля они содержат, а также сколько действует такой документ.