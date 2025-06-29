Самый дорогой отдых в июне обошелся для российской семьи почти в 3 млн рублей

«Также в топ попали каникулы на Мальдивах и в ОАЭ. На островах в Индийском океане семья из четырех человек (в том числе один ребенок) проживала пять дней в отеле, работающем по системе “Всё включено”, заплатив за это 1 млн 90 тыс. рублей. А в Дубае номер в гостинице той же категории для такого же количества гостей, но на 12 дней стоил 1 млн 50 тыс. рублей», — отметили аналитики.