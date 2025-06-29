Самый дорогой отдых в июне обошелся для российской семьи почти в 3 млн рублей

«Рекордную сумму на отдых в июне 2025 года потратила семья из четырех человек, включая одного ребенка, которая провела 7 дней. Проживание в пятизвездочной гостинице, работающей по системе “Все включено”, стоило 2 млн 990 тыс. рублей», — заявили в сервисе.
На втором месте оказался 20-дневный отпуск двух россиян в Сан-Франциско, США. Всё это время они проживали в пятизвездочном отеле, причем в стоимость номера не входило питание. Итоговая сумма составила 1 млн 330 тыс. рублей.
Немного меньше, или 1 млн 172 тыс. рублей, потратили туристы на 9-дневные каникулы в Коста-Наварино в Греции. Семья из четырех человек (с одним ребенком) провела это время в курортном отеле с пятью звездами, в стоимость входили только завтраки.
«Также в топ попали каникулы на Мальдивах и в ОАЭ. На островах в Индийском океане семья из четырех человек (в том числе один ребенок) проживала пять дней в отеле, работающем по системе “Всё включено”, заплатив за это 1 млн 90 тыс. рублей. А в Дубае номер в гостинице той же категории для такого же количества гостей, но на 12 дней стоил 1 млн 50 тыс. рублей», — отметили аналитики.
По данным OneTwoTrip, лидером российского рейтинга оказался Адлер: 15 дней в трехзвездочной гостинице с трехразовым питанием обошлись компании из шести путешественников (в их число входил один ребенок) в 1 млн 60 тыс. рублей.
Далее следует короткий отпуск в Санкт-Петербурге, где компания из четырех человек провела четыре дня в четырехзвездочном отеле, заплатив 704 тыс. рублей, причем в эту сумму входили только завтраки.
Оказалась в топе и столица: в Москве семья из четырех человек (с одним ребенком) пять дней отдыхала в пятизвездочном отеле с завтраками, потратив на это 615 тыс. рублей.
Кроме того, в пятерке самых дорогих отельных заказов за июнь оказались каникулы в Сочи и Нижнем Новгороде. На южном курорте семья из четырех человек с ребенком провела семь дней за 395 тыс. рублей: во столько обошелся отдых в пятизвездочном отеле с завтраками. А в столице закатов за 330 тыс. рублей целую неделю отдыхал один клиент OneTwoTrip; эту сумму он потратил на номер в гостинице категории «пять звезд» с завтраками.
Ранее, 4 мая, заведующая аптекой «Сбер Еаптека» Елена Прохорова в беседе с «Известиями» дала советы по борьбе с джетлагом. По ее словам, по прилете следует поддерживать часы той страны, где оказался человек.