Особые вложения: государство запускает финансовый лифт для малообеспеченных россиян

Новый закон о социальных счетах и вкладах заработает с 1 июля 2025 года. Вступление в силу этого документа знаменует собой начало масштабной реформы в банковской сфере. Новые финансовые инструменты призваны повысить адресность, прозрачность и эффективность господдержки, а также сделать банковские услуги доступнее для социально уязвимых категорий населения. Подробности — в материале «Известий».
Кто сможет воспользоваться новыми продуктами
Открыть социальный счет или вклад смогут граждане, получающие меры социальной поддержки, утвержденные Правительством. Информация о назначении выплат будет содержаться в единой цифровой платформе, а перечень получателей определит Правительство РФ по согласованию с Банком России.
В Министерстве добавили, что подтверждающую информацию, необходимую для открытия соцсчета или вклада, банки смогут получать в Соцфонде России по защищенным каналам межведомственного взаимодействия.
На первом этапе — с 1 июля 2025 года — новые счета и вклады начнут открывать тринадцать системно значимых банков страны: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ЮниКредит Банк, Московский кредитный банк, Открытие, Росбанк, Т-Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.
С 2027 года к программе присоединятся все кредитные организации, входящие в систему страхования вкладов, что расширит доступность новых продуктов для граждан в регионах и не являющихся клиентами крупнейших банков.
Как дополнили в Минтруде, условия открытия, доступности социальных счетов или вкладов для граждан и возможные лимиты таких счетов, перечень выплат, дающих право на открытие социальных счетов будут определены соответствующим постановлением правительства. Разработчик постановления — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Условия открытия и обслуживания
Социальные счета и вклады доступны только в рублях — операции в иностранной валюте исключены. Обслуживание осуществляется исключительно через карту «Мир», за выдачу и использование которой комиссия не взимается. Каждый гражданин сможет открыть только один такой счет или вклад, максимальная сумма — 50 тыс. рублей. Договор оформляется в электронной форме через портал «Госуслуги» и подписывается электронной подписью.
«Каждый гражданин, имеющий право на открытие социальных банковских продуктов, может иметь одновременно один соцвклад и один соцсчет, то есть в совокупности сберегать по гарантированно выгодным рыночным условиям до 100 тыс. рублей», — рассказали в пресс-службе ЦБ.
Комиссии за открытие, обслуживание, пополнение счета и переводы до 20 тыс. рублей в месяц отсутствуют. На остаток до 50 тыс. рублей ежедневно начисляются проценты в размере не менее половины ключевой ставки Банка России, которые выплачиваются ежемесячно.
Почему установлен такой лимит
Как пояснили в пресс-службе ЦБ, расчеты строились исходя из данных макроэкономического опроса, а также учитывалось ожидаемое движение ключевой ставки Банка России и медианные прогнозы инфляции на 2023−2025 годы.
— Даже при ставке 22% годовых доход составит около 11 тысяч рублей. Однако риски минимальны, так как сбережения застрахованы. Учитывая процентную ставку, отсутствие комиссий и бесплатное обслуживание, это может быть выгодным инструментом для сохранения средств в условиях инфляции, — подчеркивает законодатель.
Профессор Финуниверситета при Правительстве России, экс-замминистра здравоохранения и соцразвития РФ Александр Сафонов отмечает, что сумма выбрана просто из практических соображений: у малообеспеченных людей статистически больших денег на руках не бывает.
— Но надо иметь ввиду, что больших дивидендов с такой суммы и не заработаешь, а повышенные проценты помогут только сохранить людей от инфляции, — указывает эксперт.
Кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС (Институт международных экономических связей) Залина Казова подчеркивает, что лимитирование потолочной границы в 50 тыс. обусловлено необходимостью минимизации злоупотреблений, максимизации адресной целевой финансовой поддержки широкого круга получателей, предупреждения нагрузки на кредитную организацию.
Доступность и цифровые вызовы
Процедура открытия максимально упрощена: договоры оформляются в электронной форме через портал «Госуслуги». Узнать о своем праве на такой вклад можно также в этой системе. Александр Сафонов отмечает: «Механизм открытия вклада с повышенными процентами прост: надо зайти в Госуслуги, выбрать банк из списка и заключить с ним договор. Договоры по таким продуктам будут заключаться с гражданами в электронной форме, через портал “Госуслуги”. Открытие счета возможно будет и при личном обращении в такой банк».
Однако цифровизация несет и определенные риски. Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юрий Ляндау обращает внимание на проблему владения населением цифровыми компетенциями и сложность, связанная с так называемой «цифровой гигиеной». — По этой причине не все пользуются госуслугами. Здесь, я думаю, могла бы быть полезной поддержка от банков, которые будут предлагать данный финансовый продукт. Мы понимаем, что цифровые технологии и сервисы активно развиваются и в ближайшем будущем неумение пользоваться цифровыми технологиями будет восприниматься как неумение грамотно писать или читать, — отмечает он.
Залина Казова добавляет, что граждане, получающие соцподдержку, но не являющиеся клиентами крупных кредитных организаций, привлеченных к реализации проекта, а также не имеющие доступ к единому порталу государственных услуг, первое время не смогут воспользоваться льготными банковскими услугами.