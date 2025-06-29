Особые вложения: государство запускает финансовый лифт для малообеспеченных россиян

Однако цифровизация несет и определенные риски. Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Юрий Ляндау обращает внимание на проблему владения населением цифровыми компетенциями и сложность, связанная с так называемой «цифровой гигиеной». — По этой причине не все пользуются госуслугами. Здесь, я думаю, могла бы быть полезной поддержка от банков, которые будут предлагать данный финансовый продукт. Мы понимаем, что цифровые технологии и сервисы активно развиваются и в ближайшем будущем неумение пользоваться цифровыми технологиями будет восприниматься как неумение грамотно писать или читать, — отмечает он.