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Названа средняя пенсия работающих в России пенсионеров

На 1 апреля этого года средняя пенсия работающих пенсионеров в РФ составила более 21 тыс. руб., передает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

Источник: РИА "Новости"

По его информации, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года пенсия увеличилась на 250 ₽ и достигла 21 080 ₽.

На прошлой неделе ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал, что работающие пенсионеры в России получат перерасчет страховых пенсий с 1 августа прошлого года. Повышение произведут автоматически на основании трудового стажа и страховых взносов, уплаченных работодателем за последние 12 месяцев. Эксперт отметил, что максимальный размер прибавки ограничен тремя баллами, что в денежном выражении не будет превышать 437 ₽. Однако для большинства российских пенсионеров увеличение будет меньше указанной суммы.

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