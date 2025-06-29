Названа средняя пенсия работающих в России пенсионеров

На прошлой неделе ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок рассказал, что работающие пенсионеры в России получат перерасчет страховых пенсий с 1 августа прошлого года. Повышение произведут автоматически на основании трудового стажа и страховых взносов, уплаченных работодателем за последние 12 месяцев. Эксперт отметил, что максимальный размер прибавки ограничен тремя баллами, что в денежном выражении не будет превышать 437 ₽. Однако для большинства российских пенсионеров увеличение будет меньше указанной суммы.