Курс рубля на неделе с 30 июня по 6 июля 2025 года: прогноз эксперта

«Недельная инфляция остается на низком уровне, а рубль не переходит к ослаблению, что в сочетании с общим дезинфляционным макроэкономическим фоном создает предпосылки для снижения ключевой ставки на 1−2 п.п. в июле. Постепенное снижение процентных ставок до конца года должно создать предпосылки для ослабления рубля в том случае, если его укрепление действительно было в основном связано с дифференциалом в процентных ставках», — сказала Наталья Ващелюк.