Курс рубля на неделе с 30 июня по 6 июля 2025 года: прогноз эксперта

Она напомнила, что позиции рубля оставались стабильными, несмотря на волатильные внешние условия и подготовку к уплате налогов. Утром в пятницу курс доллара на межбанковском рынке находился около 78,5 рубля, биржевой курс юаня формировался вблизи 10,95 рубля.
Кроме того, отметила специалист, на прошедшей неделе стали известны параметры операций Банка России на валютном рынке, связанные с инвестированием средств ФНБ в первом полугодии 2025 года. Суммарный объем продажи валюты в рамках этого направления увеличится на 13% по сравнению с первым полугодием, а на ежедневной основе прирост составит 2%. Таким образом, изменение параметров операций не должно оказать существенного влияния на валютный рынок.
«Недельная инфляция остается на низком уровне, а рубль не переходит к ослаблению, что в сочетании с общим дезинфляционным макроэкономическим фоном создает предпосылки для снижения ключевой ставки на 1−2 п.п. в июле. Постепенное снижение процентных ставок до конца года должно создать предпосылки для ослабления рубля в том случае, если его укрепление действительно было в основном связано с дифференциалом в процентных ставках», — сказала Наталья Ващелюк.
При этом, подчеркнула эксперт, с точки зрения баланса экспорта и импорта, укрепление рубля с февраля 2025 года может выглядеть парадоксальным и создавать пространство для дискуссии об устойчивости текущего валютного курса.
Как подчеркнула аналитик, по итогам 4 месяцев 2025 года баланс экспорта и импорта складывался хуже, чем год назад. Так, чистый экспорт товаров и услуг в январе-апреле 2025 года составил 28,5 млрд долларов, в соответствующий период прошлого года — 36,6 млрд долларов. Импорт товаров и услуг вырос на 1,7% г/г, экспорт снизился на 4,2% г/г.
Учет операций Банка России на валютном рынке, продолжила она, мало влияет на ситуацию: сумма чистого экспорта и изменения резервов все равно меньше, чем год назад (36 млрд долл. в январе-апреле 2025 года vs 42 млрд долл. в январе-апреле 2024 года). Таким образом, год назад, при более благоприятном балансе экспорта и импорта, наблюдалось ослабление рубля. В этом году баланс хуже, а рубль, наоборот, укрепился.
«Крепкие позиции рубля в условиях ухудшения торгового баланса могли объясняться состоянием финансового счета, в частности, уменьшением оттока капитала в условиях улучшения геополитики и высокого дифференциала процентных ставок. Вероятно, на следующей неделе курс рубля останется стабильным: курс доллара может находиться в интервале 77−80 ₽, юаня — в коридоре 10,7−11,1 рубля», — заключила аналитик.
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