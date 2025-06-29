ЦБ с 1 июля вводит лимиты на выдачу автокредитов

Так, лимит по таким кредитам заемщиков с долговой нагрузкой от 50% до 80% для банков с универсальной лицензией и МФО не должен превышать 20% от общего объема предоставленных автокредитов или кредитов под залог авто. В случае, если долговая нагрузка заемщика больше 80%, то лимит уже будет 5% от общего объема таких кредитов.