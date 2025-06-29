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ЦБ с 1 июля вводит лимиты на выдачу автокредитов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Банк России вводит с 1 июля для банков с универсальной лицензией (имеют капитал от 1 млрд рублей) и микрофинансовых организаций количественные лимиты на автокредиты и потребкредиты под залог автомобиля. Ограничения установлены так, чтобы не повлиять на возможность россиян взять кредит для покупки автомобиля, указали в Банка России.

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Источник: РИА "Новости"

Решение установить макропруденциальные (количественные) лимиты было принято советом директоров ЦБ в апреле 2025 года.

Тогда в регуляторе отметили, что микрофинансовые организации, как и банки, активно наращивали выдачу займов с обеспечением в виде залога транспортного средства, в том числе для снижения регуляторной нагрузки. При этом большая часть таких займов (58%) выдается гражданам с показателем долговой нагрузки более 50%.

В этой связи ЦБ установил одинаковые значения макропруденциальных лимитов по целевым автокредитам и нецелевым потребительским кредитам под залог транспортного средства. Ограничение установлено с запасом для целевых автокредитов и не повлияет на возможность получить такой кредит для граждан, приобретающих автомобили, подчеркивали в регуляторе.

Так, лимит по таким кредитам заемщиков с долговой нагрузкой от 50% до 80% для банков с универсальной лицензией и МФО не должен превышать 20% от общего объема предоставленных автокредитов или кредитов под залог авто. В случае, если долговая нагрузка заемщика больше 80%, то лимит уже будет 5% от общего объема таких кредитов.

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