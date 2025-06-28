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Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 28 июня

Редакция Финансов Mail изучила предложения на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 27 июня 2025 года и выяснила, в каких банках можно открыть вклад на три месяца с наиболее выгодной процентной ставкой.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

Банк России 6 июня принял решение о снижении ключевой ставки до 20% годовых, что подтолкнуло участников внутреннего финансового рынка пересмотреть процентные ставки по депозитным продуктам. Ряд кредитных организаций продолжает оперативно обновлять условия по вкладов в ответ на решение ЦБ.

Максимальную ставку на данный момент предлагает Московский кредитный банк — 23% годовых при минимальном взносе от 10 тысяч рублей на три месяца для новых клиентов. По истечении срока ставка снижается до 19,2%. При размещении суммы от 3 млн рублей ставка в этом же банке составит 18,5% годовых.

Среди других предложений — вклад от Авто Финанс Банка с доходностью 20,8% годовых, минимальная сумма размещения составляет 250 тысяч рублей. Разместить на вкладе сумму от 100 тысяч рублей в этом же банке можно под 18,6%.

Банк Уральский финансовый дом установил ставку на уровне 19% годовых при минимальном вложении от 500 тысяч рублей. В то же время открыть вклад под 18,7% годовых возможно в Банке «Пойдем», разместив сумму от 300 тысяч рублей.

Ставка по вкладу на три месяца для депозитов от 100 тысяч рублей в «Энерготрансбанке» составит 18,6% годовых. Чуть ниже доходность в банке ДОМ.РФ — 18,5% годовых. Для открытия вклада достаточно 10 тысяч рублей.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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