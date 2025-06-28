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Степашин и Мединский попросят Мишустина отменить НДС на детские книги

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Российский книжный союз (РКС) и Союз писателей России подготовят обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить НДС на детские книги. Об этом в беседе с ТАСС сообщил президент РКС Сергей Степашин.

Источник: Freepik

Ранее он обратился с таким предложением к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой в рамках заседания итоговой коллегии Министерства культуры РФ.

«Эту идею (об отмене НДС на детские книги — прим. ТАСС) поддержали [помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей России] Владимир Мединский и [советник президента РФ] Елена Ямпольская, которая теперь возглавляет Экспертный совет РКС по детской книге. С Союзом писателей России мы договорились о подготовке записки в адрес председателя правительства [Михаила Мишустина]», — поделился собеседник агентства.

19 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой также поддержал эту инициативу. По его словам, снижение НДС на книги или его полная отмена станут крайне важным решением, направленным на повышение доступности литературы для читателя.

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