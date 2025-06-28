Как изменились ставки по вкладам в российских банках

Сбербанк объявил о предстоящем снижении процентных ставок по ряду вкладов с 30 июня 2024 года. Под изменения подпадают продукты «Лучший%» и «СберВклад». В частности, по вкладам «СберВклад» надбавки к ставке будут снижены с 1% до 0,7%. Надбавки предоставляются за подключение подписки «СберПрайм» или «Новый СберПремьер», получение пенсии или заработной платы на счета в Сбербанке, ежемесячные расходы от 30 тысяч рублей по любым картам банка, а также при наличии не менее 100 тысяч рублей на накопительных счетах.