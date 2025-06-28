Как изменились ставки по вкладам в российских банках

Сбербанк
Сбербанк объявил о предстоящем снижении процентных ставок по ряду вкладов с 30 июня 2024 года. Под изменения подпадают продукты «Лучший%» и «СберВклад». В частности, по вкладам «СберВклад» надбавки к ставке будут снижены с 1% до 0,7%. Надбавки предоставляются за подключение подписки «СберПрайм» или «Новый СберПремьер», получение пенсии или заработной платы на счета в Сбербанке, ежемесячные расходы от 30 тысяч рублей по любым картам банка, а также при наличии не менее 100 тысяч рублей на накопительных счетах.
После изменений максимальная ставка по вкладам «Лучший%» и «СберВклад» составит 18% годовых на сроки четыре и пять месяцев, против прежних 19%. До 30 июня клиенты банка могут воспользоваться действующими условиями и открыть вклады по текущим ставкам.
Почта Банк
Почта Банк с 24 июня внес изменения в условия ряда вкладов, говорится в обновленных тарифах на сайте кредитной организации. По вкладу «Добро пожаловать» теперь можно оформить депозит только на шесть месяцев с доходностью 17,5% годовых. Ранее аналогичная ставка предоставлялась и на срок девять месяцев. Данную доходность вправе получить клиенты, у которых с момента закрытия предыдущего вклада прошло не более 30 календарных дней, отсутствуют действующие депозиты, а минимальный остаток по счетам в предыдущем расчетном периоде составлял не менее 50 тысяч рублей.
Вклад предусматривает возможность пополнения в первые три календарных дня, не допускает расходных операций и подразумевает выплату процентов в конце срока. Минимальная сумма размещения составляет 10 тысяч рублей, максимальная — 1,5 миллиона.
По депозиту «Горячий сезон» теперь также недоступен срок размещения на девять месяцев, который ранее предлагался по ставке 19% годовых. В настоящий момент по данному вкладу доступны сроки три и шесть месяцев с доходностью 18,5% и 19% годовых соответственно. При открытии депозитов в офисах банка ставки варьируются в диапазоне от 15,7% до 16,2% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока, минимальная сумма размещения составляет 10 тысяч рублей.
Московский кредитный банк
Московский кредитный банк (МКБ) с 27 июня 2024 года снизил процентные ставки по всей линейке вкладов со сроком до одного года, об этом свидетельствуют обновленные тарифы, опубликованные на официальном сайте кредитной организации.
Ставки по вкладу «МКБ. Преимущество» уменьшены на 0,5−0,6 процентного пункта и теперь составляют: 19,2% годовых на три месяца, 18% на шесть месяцев и 17% на один год. Максимальная ставка по данному вкладу установлена на уровне 19,2% годовых и доступна при открытии депозита на онлайн-платформе «Финуслуги» для текущих пользователей сервиса. Минимальная сумма вложения — 10 тысяч рублей, максимальная — 3 миллиона.
По депозиту «МКБ. Безусловный» снижение ставки составило 0,5 п.п.; новые условия предполагают 19% на три месяца, 18% на шесть месяцев и 17% на один год. Для этого продукта не требуется выполнение дополнительных условий. Минимальная сумма — 10 тысяч рублей, максимальная — 5 миллионов. Проценты выплачиваются в конце срока, вклад допускает автоматическое продление дважды и не предусматривает пополнение или частичное снятие средств.
Ставки по вкладу «МКБ. Перспектива» на срок три и шесть месяцев также уменьшены на 0,5 п.п., достигнув 20% и 19% годовых соответственно. Максимальная ставка в 20% годовых действует на сроке три месяца при условии ежемесячных расходов с карты МКБ от 10 тысяч рублей либо при наличии подписки «Просто». Диапазон суммы вклада — от 10 тысяч до 3 миллионов рублей.
Для пенсионного депозита «МКБ. Гранд» максимальная ставка на три месяца сокращена на 0,5 п.п., составив 20,2% годовых. Повышенная ставка доступна при зачислении пенсии на карту банка «Мудрость». Сумма вложения — от 10 тысяч до 3 миллионов рублей.
По комбинированному продукту «МКБ. Вклад + ПДС» ставка на сроке один год снижена на 0,5 п.п. и установлена на уровне 18,5% годовых — при условии равнозначного инвестирования в программу долгосрочных сбережений.
Газпромбанк
Газпромбанк 27 июня обновил тарифы по вкладам, снизив процентные ставки по ряду депозитных продуктов со сроком размещения до одного года. Согласно информации на сайте банка, корректировка коснулась условий размещения средств по вкладам «Новые деньги», «В Плюсе», «В Балансе» и «В Балансе 2.0». Актуальные параметры вкладов и условия предоставления надбавок опубликованы на официальном сайте Газпромбанка.
По вкладу «Новые деньги» годовые ставки на сроки от трех месяцев до одного года снижены на 0,2−0,4 процентного пункта. Для трех месяцев ставка установлена на уровне 19% годовых, для четырех месяцев — 18,9%, для шести месяцев — 18,6%, для одного года — 18,3%. Максимальная ставка — 19% годовых на сроке три месяца. Указанные ставки действуют при условии внесения новых средств сверх среднего остатка за последние 30 дней, без данной надбавки ставка уменьшается на 1 процентный пункт. Минимальная сумма открытия вклада онлайн составляет 15 тысяч рублей, в отделениях — 300 тысяч.
Процентные ставки по вкладу «В Плюсе» с выплатой процентов в конце срока также снижены на 0,2−0,4 процентного пункта и теперь максимальная ставка составляет 19% годовых на три месяца (ранее — 19,2%). Для получения надбавки по ставке необходимо подключение одной из платных опций программы «Газпром Бонус». Минимальная сумма вложений — 15 тысяч рублей.
Вклады «В Балансе» и «В Балансе 2.0» также претерпели снижение ставок на всех сроках до одного года на 0,2−0,4 процентного пункта. Максимальная ставка по этим продуктам теперь составляет 19,5% годовых (ранее — 19,7%) при вложении средств на три месяца. Для получения надбавки в размере 3 процентных пунктов требуется поддерживать среднемесячный остаток на счете карты на уровне не менее 50 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно в течение расчетного периода.
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