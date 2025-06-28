Риэлтор Муравьев оценил выставленную в аренду дачу Пугачевой на Истре

Знаменитую звездную дачу Аллы Пугачевой на Истре сдают в аренду за 700 тысяч рублей в месяц. Риэлтор Константин Муравьев оценил этот объект в беседе с aif.ru.
«В сезон, речь идет о периоде с мая по сентябрь, запрашиваемые 700 тысяч рублей — нормальная цена для такого дома. В несезон это уже дороговато, дача в холодные месяцы уже не актуальна. Но, учитывая звездный статус объекта, 700 тысяч — нормальная цена», — сказал он.
Эксперт отметил, что потенциальных арендаторов привлечет история дома и имя Пугачевой. Поместье может снять фанат артистки или просто состоятельный человек, которому будет интересно «рассказывать всем знакомым, что живет в доме Пугачевой».
Дача артистки на Истре некоторое время стояла на продаже, но даже с большим дисконтом ее никто не купил. Трехэтажных дом площадью более 700 квадратных метров по документам принадлежит внуку певицы Никите Преснякову, а часть участка с причалом остались оформлены на Аллу Пугачеву, которая арендовала их у муниципалитета.