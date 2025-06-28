Риэлтор Муравьев оценил выставленную в аренду дачу Пугачевой на Истре

Дача артистки на Истре некоторое время стояла на продаже, но даже с большим дисконтом ее никто не купил. Трехэтажных дом площадью более 700 квадратных метров по документам принадлежит внуку певицы Никите Преснякову, а часть участка с причалом остались оформлены на Аллу Пугачеву, которая арендовала их у муниципалитета.