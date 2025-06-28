Рекордная зарплата в студотряде составила 800 тыс. рублей за лето

На церемонии открытия молодежных центров в российских регионах командир линейного студенческого отряда из Архангельской области, отвечая на вопрос главы государства, сказала, что за месяц у нее получалось заработать около 60−70 тыс. рублей. Глава государства назвал такую зарплату недостаточной и вспомнил, что сам когда-то зарабатывал там больше.
«Участники студенческих отрядов работают по всей стране по самым разным направлениям. В зависимости от объектов и объемов работ заработная плата может варьироваться. Есть и абсолютные рекорды: например, в 2023 году девушка в составе путинного отряда на дальневосточном заводе по переработке рыбы заработала 800 тысяч рублей за лето», — отметил Киселев.
По его словам, работодатели помимо заработной платы обеспечивают участников движения проживанием, питанием, рабочей одеждой, а зачастую помогают с проездом до мест работ.
«Особое значение для российской экономики имеет деятельность студенческих отрядов: они не только помогают решать важные производственные задачи, но и способствуют развитию трудовых навыков у молодежи, формируют профессиональные компетенции и стимулируют внутренний туризм и региональное развитие. Сегодня президент нашей страны в очередной раз подтвердил востребованность нашего движения для всей страны, для нашей экономики», — подчеркнул Киселев.