Рекордная зарплата в студотряде составила 800 тыс. рублей за лето

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Профессиональные компетенции: что они в себя включают и как их повысить

Профессионализм специалиста определяется наработанным практическим опытом и глубиной теоретической подготовки. Как определить профессиональные компетенции сотрудника, какие критерии служат для их оценки и можно ли повысить их уровень, расскажем в материале.