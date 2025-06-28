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Рекордная зарплата в студотряде составила 800 тыс. рублей за лето

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Зарплата в студенческих отрядах зависит от объектов и объемов работ, рекорд составил 800 тыс. рублей за лето 2023 года. Об этом рассказал журналистам председатель наблюдательного совета Российских студенческих отрядов (РСО), первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, комментируя обсуждение темы зарплат на мероприятии с участием президента России Владимира Путина.

Источник: Reuters

На церемонии открытия молодежных центров в российских регионах командир линейного студенческого отряда из Архангельской области, отвечая на вопрос главы государства, сказала, что за месяц у нее получалось заработать около 60−70 тыс. рублей. Глава государства назвал такую зарплату недостаточной и вспомнил, что сам когда-то зарабатывал там больше.

«Участники студенческих отрядов работают по всей стране по самым разным направлениям. В зависимости от объектов и объемов работ заработная плата может варьироваться. Есть и абсолютные рекорды: например, в 2023 году девушка в составе путинного отряда на дальневосточном заводе по переработке рыбы заработала 800 тысяч рублей за лето», — отметил Киселев.

По его словам, работодатели помимо заработной платы обеспечивают участников движения проживанием, питанием, рабочей одеждой, а зачастую помогают с проездом до мест работ.

«Особое значение для российской экономики имеет деятельность студенческих отрядов: они не только помогают решать важные производственные задачи, но и способствуют развитию трудовых навыков у молодежи, формируют профессиональные компетенции и стимулируют внутренний туризм и региональное развитие. Сегодня президент нашей страны в очередной раз подтвердил востребованность нашего движения для всей страны, для нашей экономики», — подчеркнул Киселев.

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