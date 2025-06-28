Названы зарплаты покупателей жилья в России

Типичный покупатель первичного жилья — это семейный человек (82% опрошенных, включая гражданские браки), причем три четверти из них воспитывают детей. Подавляющее большинство (93%) имеют работу, при этом треть трудится в удаленном или гибридном формате. Автомобиль есть у 69% респондентов.
Эксперты отмечают, что две трети клиентов рынка новостроек — люди старше 35 лет. Молодежь все реже решается на покупку жилья из-за высокого входного порога. Примечательно, что для многих приобретение квартиры стало основным способом сохранения капитала — такой мотивации фиксируется рекордное количество за все время наблюдений.
3 мая аналитическая группа KEY CAPITAL определила регионы России с наибольшим потенциалом роста цен на новые квартиры. В пятерку лидеров вошли Республика Коми, Омская, Орловская, Рязанская области и Красноярский край.