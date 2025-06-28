Названы зарплаты покупателей жилья в России

Агентство маркетинговых исследований Oro провело опрос среди более 8 тысяч россиян, планирующих покупку или уже приобретших новостройку. Результаты исследования для РИА Новости показали, что почти 40% покупателей имеют семейный доход от 150 до 300 тысяч рублей в месяц, а 16% зарабатывают свыше 300 тысяч.