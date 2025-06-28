Китай снова заинтересовала «Сила Сибири — 2»: эксперты объяснили причину

Есть и другая причина, побуждающая Пекин ускорить создание нового газового маршрута. «Голубое топливо» из нашей страны позволит Поднебесной, терпящей бедствие из-за вредных выбросов угольной энергетики, избежать масштабной экологической катастрофы.
Последствия Ирано-Израильского конфликта
Хотя обоюдные ракетные обстрелы Израиля и Ирана пока поставлены на паузу, тем не менее, они привели к серьезному переполоху среди крупных покупателей энергоресурсов. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве Китая, угроза Тегерана заблокировать Ормузский пролив, по которому в Поднебесную поступает около 30% импортного газа, заставила Пекин задуматься об альтернативных безопасных и гарантированных поставщиках. Ситуация заставила китайские власти вернуться к обсуждению находящегося в проектном состоянии российского трубопровода «Сила Сибири — 2», способного обеспечить КНР необходимыми объемами сырья.
Беспокойство Китая вполне обосновано. Судовладельцы трезво оценили риски усугубления ситуации на Ближнем Востоке и теперь все чаще избегают транзитных контрактов в этом регионе, уменьшая число доступных танкеров. В итоге стоимость перевозки сжиженного природного газа (СПГ) достигла максимума с осени прошлого года: если в 2024-м ставки фрахта по Атлантическому и Тихому океанам падали ниже $20 тыс. в сутки, то теперь цены превышают $50 тыс.
Китайские импортеры моментально отреагировали на взлет тарифов, снизив закупки СПГ в июне до 5 млн тонн, что на 12% меньше, чем годом ранее. Как полагают эксперты бельгийской компании Kpler, помимо военных действий вблизи Ормузского пролива, главными факторами, побудившими Поднебесную сократить закупку сниженного газа, стал рост внутренней добычи, а также стабильные поставки «голубого топлива» газа по трубопроводам из Центральной Азии — Казахстана и Туркмении и из России.
Учитывая сложившуюся динамику, возобновление интереса Пекина к «Силе Сибири — 2» легко объяснимо. Идея построить этот трубопровод, который обещает стать логичным дополнением к введенному в коммерческую эксплуатацию в декабре 2019 года газовому маршруту «Сила Сибири», возникла еще в конце 2000-х. Предполагаемая мощность второй линии была установлена на уровне 50 млрд кубометров, что позволяет более чем вдвое увеличить ежегодную поставку трубопроводного газа из России китайским покупателям.
Однако пока, несмотря на большую предварительную работу, «Сила Сибири — 2» продолжает оставаться лишь проектом на бумаге. Как полагают участники рынка, официальный старт строительства нового газопровода тормозится китайской стороной, которая выторговывает серьезные скидки на сырье. По данным Bloomberg, цены на поставляемый по этой системе российский газ для Китая, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, должны оказаться на 28% ниже аналогичных тарифов для Европы. Такой дисконт можно считать «щадящим», поскольку ранее Пекин настаивал на поблажке в 37% и даже требовал снизить стоимость энергоресурсов до уровня, по которому покупают «голубое топливо» российские промышленные предприятия.
Москва, безусловно, заинтересованная в строительстве данного газового маршрута, тем не менее, не готова торговать газом себе в убыток.
Российский газ — в помощь
Как считает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, изменившиеся обстоятельства в международном политическом и экономическом пространстве заставят Китай поступиться своими торговыми аппетитами и согласиться с предлагаемыми Москвой условиями. Своим видением ситуации вокруг «Силы Сибири — 2» эксперт поделился с «МК».
— В чем причины активизации Китая в отношении «Силы Сибири — 2»?
— До последнего времени, то есть, до очередного витка обострения конфликта Израиля и Ирана, международное торговое сотрудничество между экспортерами энергоресурсов и покупателями велось в большинстве случаев с сугубо экономических позиций. Речь сейчас не идет о западных санкциях против России, обусловленных чисто политической подоплекой. В первую очередь, контрагенты боролись за более выгодную для себя стоимость продаваемой продукции. Обсуждая перспективы и сроки начала строительства «Силы Сибири — 2», а также детали последующих поставок газа по этому маршруту, Пекин, главным образом, настаивал на ценовом дисконте на сырье. Сейчас приоритеты Поднебесной сдвинулись в сторону стабильности и надежности канала поступления сырья.
— Имеются в виду проблемы из-за срыва транспортировки энергоресурсов и даже возможной полной остановки прохода танкеров через Ормузский пролив?
— И не только. Львиная доля промышленных объектов Китая сконцентрирована в прибрежной зоне. Использование сжиженного топлива для них наиболее удобно как с логистической, так и ценовой точки зрения. Основными поставщиками СПГ на мировой рынок являются США, отношения которых с Поднебесной далеки от дружественных, а также Австралия и Катар, считающиеся союзниками Соединенных Штатов. В Пекине понимают, что существуют риск того, что все перечисленные экспортеры могут внезапно отказать в продаже энергоресурсов из-за причин, скажем так, не связанных с бизнесом. То есть из-за геополитических обстоятельств, обусловленных, например, борьбой США и Китая за первенство на мировой экономической арене.
— Россия в состоянии смягчить подобные риски?
— Безусловно. Наша страна располагает крупнейшими в мире запасами природного газа. Отечественные производители доказали, что являются надежными поставщиками энергоносителей. При этом в нынешнем году действующий экспортный трубопровод в восточном направлении «Сила Сибири» выходит на проектную мощность в 38 млрд кубометров. Увеличить закупку сырья по этому маршруту у Китая уже не получится, так что Пекин вынужден задуматься о дополнительной транспортной линии поступления газа. Поэтому ценовые разногласия, служившие ранее препоной продвижению нового проекта, отходят на второй план.
— Когда можно будет ожидать окончательного решения относительно начала реализации «Силы Сибири — 2»?
— В мае китайский лидер Си Цзиньпи́н приезжал в Москву на Парад Победы. Несомненно, во время его встречи с Владимиром Путиным поднимался вопрос об условиях и сроках начала строительства новой трубопроводной системы. Через два месяца Путин собирается посетить Поднебесную. Очевидно, что диалог по поводу ускорения реализации этого проекта станет одним из пунктов экономической повестки переговоров российского президента с председателем КНР. Не стоит забывать, что Пекин заинтересован в увеличении закупок российского газа и по самым прозаичным причинам. Китайская промышленность является крупнейшим мировым потребителем угля. Использование угольной энергетики наносит серьезный вред природе и окружающей атмосфере не только самому Китаю, но и другим странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Многие мегаполисы Поднебесной находятся на грани экологической катастрофы. Фактически скорейшая переориентация на природный газ работающих на угле производственных предприятий является для Китая вопросом элементарного выживания. Поэтому есть все основания полагать, что окончательное согласование всех нюансов реализации «Силы Сибири — 2» произойдет в самое ближайшее время и, скорее всего, до конца этого года.