Китай снова заинтересовала «Сила Сибири — 2»: эксперты объяснили причину

— В мае китайский лидер Си Цзиньпи́н приезжал в Москву на Парад Победы. Несомненно, во время его встречи с Владимиром Путиным поднимался вопрос об условиях и сроках начала строительства новой трубопроводной системы. Через два месяца Путин собирается посетить Поднебесную. Очевидно, что диалог по поводу ускорения реализации этого проекта станет одним из пунктов экономической повестки переговоров российского президента с председателем КНР. Не стоит забывать, что Пекин заинтересован в увеличении закупок российского газа и по самым прозаичным причинам. Китайская промышленность является крупнейшим мировым потребителем угля. Использование угольной энергетики наносит серьезный вред природе и окружающей атмосфере не только самому Китаю, но и другим странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Многие мегаполисы Поднебесной находятся на грани экологической катастрофы. Фактически скорейшая переориентация на природный газ работающих на угле производственных предприятий является для Китая вопросом элементарного выживания. Поэтому есть все основания полагать, что окончательное согласование всех нюансов реализации «Силы Сибири — 2» произойдет в самое ближайшее время и, скорее всего, до конца этого года.