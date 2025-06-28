Идея «алиментной карты» вскрыла застарелые проблемы воскресных пап

Идею создания «Детской карты» — специального счёта, по которому алиментоплательщик сможет видеть все транзакции переведенной им суммы — озвучил зампредседателя комиссии Общественной Палаты РФ по вопросам демографии Павел Пожигайло, чем возродил дискуссию, так как «призрак алиментной карты» бродит по РФ довольно давно. О ней в ходе обсуждения нецелевого использования денежных средств, перечисляемых на ребёнка, говорила председатель правления общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван чай» Элина Жгутова и еще ряд общественно-значимых официальных лиц. На стороне такого новшества и член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина — и, что естественно, платящие разведенные отцы. Некоторые из них, занятые в экономических и финансовых отраслях, даже подкрепляют свое согласие с ДАБКой (Детская алиментная банковская карта) цифрами, указывающими на «нецелевое» использование переводимых ими средств их бывшими половинами. Они же объясняют технический алгоритм создания ДАБКи: выдается банком получательнице алиментов на основании паспорта ее и отца ребенка, свидетельства об их разводе, свидетельства о рождении ребенка и постановления суда о присуждении алиментных выплат. Энтузиасты предлагают также привлечь «серых» отцов, не получивших такого судебного постановления, но помогающих своим детям, с которыми не проживают, через их матерей. Они смогут приложить к пакету документов на ДАБКу даже результаты ДНК-экспертизы, подтверждающие отцовство, или собственноручно написанное и заверенное нотариусом признание в отцовстве.