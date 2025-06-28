Идея «алиментной карты» вскрыла застарелые проблемы воскресных пап

Кажется, что прозрачность только на пользу любым отношениям. Однако отношение к этой инициативе разделилось четко по половому признаку. Выплачивающая сторона (мужское большинство), инициативу горячо поддерживают. Зато получающая — в лице разведенных матерей — уверена, что идея обречена на провал.
Идею создания «Детской карты» — специального счёта, по которому алиментоплательщик сможет видеть все транзакции переведенной им суммы — озвучил зампредседателя комиссии Общественной Палаты РФ по вопросам демографии Павел Пожигайло, чем возродил дискуссию, так как «призрак алиментной карты» бродит по РФ довольно давно. О ней в ходе обсуждения нецелевого использования денежных средств, перечисляемых на ребёнка, говорила председатель правления общественного центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван чай» Элина Жгутова и еще ряд общественно-значимых официальных лиц. На стороне такого новшества и член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина — и, что естественно, платящие разведенные отцы. Некоторые из них, занятые в экономических и финансовых отраслях, даже подкрепляют свое согласие с ДАБКой (Детская алиментная банковская карта) цифрами, указывающими на «нецелевое» использование переводимых ими средств их бывшими половинами. Они же объясняют технический алгоритм создания ДАБКи: выдается банком получательнице алиментов на основании паспорта ее и отца ребенка, свидетельства об их разводе, свидетельства о рождении ребенка и постановления суда о присуждении алиментных выплат. Энтузиасты предлагают также привлечь «серых» отцов, не получивших такого судебного постановления, но помогающих своим детям, с которыми не проживают, через их матерей. Они смогут приложить к пакету документов на ДАБКу даже результаты ДНК-экспертизы, подтверждающие отцовство, или собственноручно написанное и заверенное нотариусом признание в отцовстве.
— Куча богатых мужчин платят дамам, родившим от них с целью материальной выгоды, — говорит Дмитрий, менеджер крупного отечественного банка, сам тянущий, по его словам, такое «ярмо». — Поверьте мне, даже олигарх не хотел бы, чтобы на его матпомощь зачатому от него ребенку, его мамаша возила молодых любовников на курорты или проматывала на собственное омоложение и украшение. Но у многих нет никаких официальных бумаг, все на честном слове, а платят они только потому, что порядочные люди.
Аналогичные доводы в «клубах аликов» — пабликах Рунета, объединяющих алиментщиков не олигархических, а ставших таковыми по решению суда. Товарищи по этому несчастью называют друг друга «Аликами», а свое положение — алиментным рабством. Здесь уверены: только с ДАБКой «алики» перестанут быть для своих бывших единственно стабильными источниками дохода.
— Вдумайтесь, это же прекрасно! — восхищен один из «аликов». — Отец ежемесячно пополняет баланс карты до суммы, требуемой законом, что облегчает жизнь в том числе и приставам, и опеке, где лживые разведенки могут рассказывать сказки, что им не платят, в то время как она сама уже все промотала.
Фантазия «Аликов» уже нарисовала группы товаров и услуг, которые нельзя оплатить ДАБКой — косметику, взрослую одежду, развлечения
Вот как видит плюсы такого подхода блогер мужского онлайн-движения: «Полностью пропадает смысл охоты за богачами с целью залета, пусть выбирают по любви; женщине будет менее выгоден развод с хорошо зарабатывающим мужем; минимум, или почти сведение к нулю бюрократизма в алиментном деле; безопасность мужчины, вся история платежей будет храниться в банке, даже если он потерял платежки, чем некоторые бывшие с удовольствием пользуются. И это лишь первый шаг к отмене алиментного рабства». Минусы ДАБКи, увиденные мужскими глазами, тоже больше похожи на плюсы: по их мнению, получательницы алиментов станут «отмывать» средства с ДАБКи, покупая детские вещи для замужних подруг в обмен на нал, и «в итоге перессорятся из-за стукачеств». А в «разведенках», коими теперь стали их супруги. «Алики» вообще видят причину крушения семей: «Нельзя замужним с такими общаться, все общение разведенок сводится к разным попыткам настроить замужнюю подругу ее против ее мужа и развалить семью».
А вот с женской «половины» ДАБКа видится иначе. В пабликах, объединяющих бывших половин «Аликов», считают, что это лишь первый шаг в море мужских претензий, причем не только к бывшим, но и к жалобам в официальные инстанции, которые они загрузят «почище жалобщиц на алиментонеплательщиков». Причем бесконечные споры дамы прогнозируют на весьма «жмотские» темы, по их словам, «аликам» очень свойственные: а зачем ребенку новые ботинки, нельзя было б/у на сетевой барахолке купить, там отличные детские вещи! По мнению получающей стороны «алики» со средней з/п почему-то всегда уверены, что «на их 10 тысяч в месяц можно оплатить Мальдивы, шубу и горячего мачо в подарок». Мнение женского большинства выразила блогер от женского движения, считающая, что алиментщики с высоким доходом — лишь узкий пласт, а при среднестатистических выплатах львиную долю расходов по ребенку несет сама мать и ее родня:
— Участвуют бабушки и дедушки, если повезет — с обеих сторон. Иногда и до прабабушек и прадедушек доходит! Может быть, они тоже хотят видеть, на что пошли их деньги. Пусть тоже перечисляют на карту?
От лица всех разведенок блогер напоминает, что для того, чтобы растить ребенка, нужны не только деньги, но и существенные физические и временные затраты. И раз уж взялись отслеживать материнские расходы, почему бы не отследить и отцовское участие — реальное время, уделенное им ребенку с полной физической и психологической отдачей.
— Как учесть, к примеру, что я свой отпуск трачу на подтягивания сына по школьным предметам, а мой бывший — на ремонт дачи своей мамочки? — приводит пример Виктория, подмосковная мать-одиночка, получающая помощь от «алика» со скромной зарплатой. — А являясь по воскресеньям, мой бывший не с ребенком общается, а сразу садится обедать. А потом в ожидании ужина диван продавливает под предлогом «покажу сыну новый фильм». Я, конечно, могу перестать его кормить, особенно, если ДАБКу правда введут. Скажу, что продукты для взрослых мужиков по ней не пробиваются, а со своей зарплаты я его потчевать не обязана. Но боюсь, что так он вообще приходить к сыну перестанет.
Фантазия на женской половине не хуже, чем на мужской. Тут уже придумали дамский ответ ДАБКе: ввести для воскресных пап мужской браслет (а лучше ошейник!), фиксирующий, сколько времени и сил, включая психологические, «алик» ежемесячно тратит на ребенка. И симметричную статью в УК за мошеннические махинации с отцовским браслетом с наказанием от штрафа до лишения свободы.