День знаний: почему ведущие вузы России подняли стоимость обучения

Увеличение стоимости обучения уже вызывает обеспокоенность среди родителей и абитуриентов. Для многих семей разница в 50−100 тысяч рублей в год — значительная сумма, особенно если в семье есть несколько детей или стоит вопрос о необходимости снимать жилье для учащихся в другом городе. В результате часть домохозяйств вынуждены рассматривать возможность поступления в менее престижные, но более доступные по цене вузы, а кто-то задумывается об отсрочке поступления или переходе на заочное или дистанционное обучение.