День знаний: почему ведущие вузы России подняли стоимость обучения

С приближением вступительных экзаменов выпускники школ и их родители с удивлением обнаруживают, что расценки на обучение в российских вузах значительно изменились. В 2025/26 учебном году почти все ведущие университеты России объявили о повышении стоимости контрактной формы обучения.
Изменения носят отнюдь не символический характер — текущий рост составил от 25% до более 60% в зависимости от выбранной профессии и учебного заведения. Например, в МФТИ цена на «прикладную математику и информатику» выросла на 64% до 767 000 рублей, а еще на трех направлениях — до 893 000 рублей (+48%). В МГУ наибольший рост зафиксирован на программах «лечебное дело» (+40%, до 734 000 рублей) и «востоковедение и африканистика» (+32%, до 620 000 рублей).
Рост цен также наблюдается в МГТУ им. Баумана, МИФИ и СПбПУ: стоимость «прикладной математики и информатики» увеличилась до 549 000 рублей (+20%), 440 000 рублей (+26%) и 302 000 рублей (+31%) соответственно; в МИФИ также подорожали «техническая физика» и «физика» до 430 000 и 500 000 рублей (на 26% и 25%) соответственно.
Повышение коснулось как гуманитарных, так и технических направлений, причем особенно ощутимо оно на междисциплинарных и англоязычных программах, которые позиционируются как «элитные» и ориентированы на международный рынок.
Что стоит за ростом цен?
Рост стоимости образования в престижных вузах связан с целым рядом факторов. В первую очередь — это общая макроэкономическая ситуация. За последние два года инфляция привела к удорожанию почти всех компонентов университетской жизни: коммунальных услуг, оборудования, аренды помещений, зарплат. Вузы просто не в состоянии игнорировать эти процессы.
Но инфляция не единственная причина. Крупные университеты стремятся сохранить и развить качество образования, а для этого им необходимы инвестиции в инфраструктуру, цифровые сервисы, научные лаборатории и, самое главное, преподавательский состав. Сегодня топовые преподаватели нередко уходят в бизнес или иностранные академические проекты, и чтобы удержать профессионалов, вузам приходится увеличивать им зарплаты, улучшать условия труда, вкладываться в академическую мобильность.
Российские университеты вынуждены адаптировать текущие учебные программы, обеспечивать более современные кампусы и сервисы: все это требует дополнительных расходов.
Ничего удивительного. Цена высшего образования там выше, где выше его востребованность. (…) Университет же не «резиновый», он не может без потери качества обучения просто взять и набрать дополнительную тысячу человек, две, или три. Высококлассные мотивированные преподаватели, научные школы, аудитории, лаборатории, общежития: все это годами приобретается, нарабатывается и строится.
Семейный бюджет
Увеличение стоимости обучения уже вызывает обеспокоенность среди родителей и абитуриентов. Для многих семей разница в 50−100 тысяч рублей в год — значительная сумма, особенно если в семье есть несколько детей или стоит вопрос о необходимости снимать жилье для учащихся в другом городе. В результате часть домохозяйств вынуждены рассматривать возможность поступления в менее престижные, но более доступные по цене вузы, а кто-то задумывается об отсрочке поступления или переходе на заочное или дистанционное обучение.
В то же время повышенный спрос на бюджетные места становится еще более острым. В ряде вузов конкурс на бесплатное обучение уже вырос, и это только начало — к середине июля, когда пройдет основной этап подачи заявлений, ситуация может стать еще напряженнее.
«Будет сформирован фильтр: поступать будут осознанно, понимая, что обучение обойдется в миллионы рублей. Одновременно повысится уровень мотивации и у студентов, и у родителей. Будет расти конкурс даже на платные места. Ограниченность мест усилит отбор, повысится проходной балл», — рассуждает Елена Пономарева, к.э.н., генеральный директор консалтинговой компании «Лаборатория трендов».
Родители, столкнувшиеся с неожиданно высокими ценами, ищут альтернативы: рассрочка, образовательные кредиты, гранты или корпоративное обучение. Однако, как отмечают эксперты, системы долгосрочного образовательного кредитования в России пока недостаточно развиты и не всегда доступны для широких слоев населения.
Взгляд со стороны
Образовательные аналитики сходятся во мнении, что рост стоимости обучения — неизбежный процесс в условиях рыночной экономики и трансформации образовательной среды. По словам представителей ВШЭ и РАНХиГС, повышение расценок — это шаг к более устойчивой модели финансирования вузов, при которой они меньше зависят от государственного бюджета и больше ориентируются на реальный спрос и уровень качества, который они могут предложить.
При этом эксперты подчеркивают, что для сохранения социальной справедливости должны быть расширены меры поддержки студентов: дополнительные гранты, льготы, гибкие механизмы оплаты. Многие предлагают также ввести систему ваучеров или сертификатов, при которых государство будет субсидировать обучение талантливых студентов вне зависимости от формы собственности или рейтинга вуза.
Отдельной темой остается сравнение с международной практикой. В США, Великобритании и ряде стран Европы обучение в ведущих университетах стоит в разы дороже, чем в России. Но при этом там широко развиты системы стипендий, образовательных кредитов, налоговых вычетов и целевых программ, чего пока не хватает российской системе.
Будущее платного образования
Судя по заявлениям вузов и данным Минобрнауки, рост стоимости обучения будет продолжаться в ближайшие годы. Это связано не только с инфляцией, но и с желанием вузов улучшать позиции в образовательных рейтингах, создавать современные кампусы и привлекать лучших специалистов.
В то же время государство обещает увеличить число бюджетных мест и развивать целевое обучение. Ожидается также внедрение новых моделей финансирования: более широкое участие бизнеса, развитие цифрового и гибридного форматов, которые позволят сократить издержки.
«Восприятие стоимости в общественном сознании будет коррелировать с престижностью. Соответственно, вырастет стремление лучше готовиться к поступлению. Увеличится концентрация на высоких результатах ЕГЭ, усилится конкуренция за каждое место. Часть абитуриентов перераспределится по другим вузам — региональным и не таким дорогостоящим. Часть пойдет в колледжи. Для некоторых семей в условиях роста цен логичным станет обучение за границей — если стоимость будет сопоставима. Усилится спрос на образовательные кредиты, особенно среди родителей», — развивает свою мысль Елена Пономарева из «Лаборатории трендов».
Для абитуриентов и их родителей это означает одно: нужно заранее готовиться не только к вступительным экзаменам, но и к финансовому планированию. Образование по-прежнему остается инвестицией в будущее — и от того, как она будет спланирована, во многом зависит успех будущей карьеры.
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