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Банковские счета Елены Исинбаевой заблокировали из-за невыплаты налогов

Банковские счета уехавшей из России двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой заблокированы в связи с неуплатой налогов.

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Источник: Пресс-служба Кремля

Как уточнили «Известия» 28 июня, долг экс-спортсменки составляет более 818 тыс. рублей. Блокировке подверглись три банковских счета, связанных с ней.

Елена Исинбаева становилась чемпионкой Олимпийских игр в 2004 и 2008 годах, в 2012 году завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Лондоне. Также прыгунья является трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе и четырехкратной чемпионкой мира в помещении.

30 апреля в Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по Московской области возбудили уголовное дело в отношении коуча и блогера Инны Тлиашиновой за неуплату налогов на сумму 431 млн рублей. По данным следствия, коуч уклонилась от уплаты налогов с 2020 по 2022 год. Тлиашинову объявили в розыск.

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