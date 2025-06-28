Банковские счета Елены Исинбаевой заблокировали из-за невыплаты налогов

Как уточнили «Известия» 28 июня, долг экс-спортсменки составляет более 818 тыс. рублей. Блокировке подверглись три банковских счета, связанных с ней.
Елена Исинбаева становилась чемпионкой Олимпийских игр в 2004 и 2008 годах, в 2012 году завоевала бронзовую медаль Олимпиады в Лондоне. Также прыгунья является трехкратной чемпионкой мира на открытом воздухе и четырехкратной чемпионкой мира в помещении.
30 апреля в Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по Московской области возбудили уголовное дело в отношении коуча и блогера Инны Тлиашиновой за неуплату налогов на сумму 431 млн рублей. По данным следствия, коуч уклонилась от уплаты налогов с 2020 по 2022 год. Тлиашинову объявили в розыск.