Аналитик объяснил, чем обернется вывоз золотых запасов из США

По словам эксперта, ситуация с золотыми резервами Германии и Италии вряд ли существенно изменится в ближайшее время. Он пояснил, что пока прозвучали только призывы к правительствам этих стран. Однако действующие политики вряд ли рискнут портить взаимоотношения с президентом США Дональдом Трампом.
«Достаточно интересным фактом также является то, что история с ревизией золота в Форт-Нокс в США отошла на второй план и до настоящего момента так и не вспоминается», — добавил аналитик.
Николай Дудченко также отметил, что некоторые страны, в частности, африканские и ближневосточные, уже начали вывозить золото из США. Так, решение о вывозе золота приняла Нигерия. Также в прошлом году появлялась информация, что золото хочет вернуть Саудовская Аравия.
«Предполагаем, что эти действия существенно не повлияют на цену на золото. Спрос на золото со стороны мировых центральных банков продолжает оставаться достаточно высоким. Кроме этого, золото продолжает рассматриваться инвесторами в качестве актива-защитника. Учитывая высокие риски неопределенности, мы полагаем, что вероятность сохранения цен на золото на высоких уровнях достаточно высока», — заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».