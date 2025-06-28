Аналитик объяснил, чем обернется вывоз золотых запасов из США

По словам эксперта, ситуация с золотыми резервами Германии и Италии вряд ли существенно изменится в ближайшее время. Он пояснил, что пока прозвучали только призывы к правительствам этих стран. Однако действующие политики вряд ли рискнут портить взаимоотношения с президентом США Дональдом Трампом.